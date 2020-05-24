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Bayburt'un asırlık lezzeti 'tatlı çorba' bayram sofralarını süslüyor

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bayburt'ta, ana malzemesi kuşburnu olan ve soğuk servis edilen "tatlı çorba", bayram sofralarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
 24 Mayıs 2020 21:25
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Bayburt'un asırlık lezzeti 'tatlı çorba' bayram sofralarını süslüyor

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bayburt'un yöresel "tatlı çorbası", asırlardır bayram sofralarını süslüyor.

Tatlı olması ve soğuk servis edilmesiyle diğer çorbalardan ayrılan tatlı çorba, Bayburt'ta asırlardır bayramlarda ve düğünlerde aile bireyleri ve misafirlere ikram ediliyor.

Kentin yöresel lezzeti tatlı çorba için öncelikle kuşburnu meyvesi eziliyor ve elde edilen su derin bir tencerede ısıtılıyor. Kaynama aşamasındaki kuşburnu suyuna, önceden haşlanan kuru incir, kayısı, fındık ve erik parçaları, ardından da nişasta, şeker ve karanfil konularak kaynatılıyor.

Pişirildikten sonra soğutulan ve fındıkla süslenerek servis edilen eşsiz lezzet, içeriğiyle vitamin deposu olarak tanımlanıyor.

Bayburtlu Kadınlar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Leyla Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilin yöresel yemeklerinin üzerinde ciddi çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Tatlı çorbanın Bayburt'a has bir lezzet olduğunu ifade eden Karabulut, "Yöresel tatlı çorbamıza Türkiye'nin hiçbir yerinde, katıldığımız fuarlarda rastlanmadı. Tatlı çorba, kuşburnu ile yapılır ve bayram ile düğünlerde olmazsa olmazlarımızdandır." dedi.

"Tatlı çorbayı içen herkes beğeniyor"
Karabulut, kentteki ev hanımlarının bayramlarda en güzel tatlı çorbayı yapmak için rekabet içerisinde olduklarını dile getirerek, tatlı çorbayı en güzel yapan kişilerin de misafir ve davetlilerin takdirini aldığını belirtti.

Yabancıların, asırlık lezzeti tatmadan önce ön yargılı davrandığına işaret eden Karabulut, şunları kaydetti:

"Yöresel lezzeti ilk başlarda duyan insanlar, 'Çorba tatlı olur mu?' diyor. Fakat tatlı çorbayı içen herkes beğeniyor. Çorbamız vitamin deposudur ve bayramlarımızın da vazgeçilmezidir. Tatlı çorba, bayram ve bayram sohbetlerinde içildiği için daha da keyifli olur. Aşureye benzerliği var tabii ama kesinlikle biz ayırıyoruz, çünkü kuşburnu suyundan yapılmış olması apayrı özellik katıyor. Kuru meyve konusunda birazcık benzeşme var. Aşurede baklagiller çok fazlaca konuluyor ama tatlı çorba kuru meyve ağırlıklıdır. Çorbamızın tarihi de çok eskidir."

Yöresel yemek ustası Mahbup Şehit ise tatlı çorbanın kentin gelenek ve göreneklerinden olduğunu ifade etti.

Kente gelen insanların tatlı çorbayı duyduğunda şaşırdığını söyleyen Şehit, "Bayramlarda vazgeçilmez bir lezzetimizdir. Tatlı çorbayı kuşburnundan yaparız. Ailemizle bayramımızı yaparken çorbayla damaklarımızı tatlandırıyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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