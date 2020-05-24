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Alkol alan şahıslar, polise mukavemet etti arbede çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulamalar yapan polis alkol alan şahısları tespit etti. Görevli memurlara mukavemet uygulayan gruba, çevredekiler de katılınca arbede yaşandı. Polis kalabalığı havaya ateş açarak kontrol altına alabildi.
 24 Mayıs 2020 21:29
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Alkol alan şahıslar, polise mukavemet etti arbede çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulamalar yapan polis alkol alan şahısları tespit etti. Görevli memurlara mukavemet uygulayan gruba, çevredekiler de katılınca arbede yaşandı. Polis kalabalığı havaya ateş açarak kontrol altına alabildi.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir caminin çevresinde bir kaç kişinin kurdukları masada alkol aldıklarını tespit etti.

Söz konusu şahıslara kimlik soran ekipler, karşı tarafın kimlik göstermeye tepkisiyle karşılaştı. Bu arada meydana gelen tartışma sırasında, bölgeye diğer vatandaşlar da geldi ve arbede yaşandı, kalabalığın daha da büyümesi üzerine bölgeye destek ekipler çağrıldı.

Polis tarafından dağılmaları yönünde uyarılar yapılmasına rağmen devam eden arbede sırasında polis ekipleri kademeli olarak güç kullanarak ilk önce biber gazıyla müdahalede bulundu, ardından havaya uyarı ateşi açtı. Sonrasında kabalalık kısa süre içinde dağıldı.

Bu sırada polis memurlarına tehditlerde bulunan ve mukavemet göstermeye devam eden S.H. (27) isimli şahıs yakalanırken, küfür ve hakaretlerde bulunan 6 kişi de kamera görüntüleri ile tespit edildi.

Olay sırasında yakalanan S.H. isimli şahsın üzerinden yapılan üst aramasında bir adet şarjör ve içerisinde 5 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. Aynı zamanda S.H. yapılan alkol kontrolünde 425 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Görevli Memura Mukavemet (Görevi Yaptırmamak İçin Direnme) suçundan adli tahkikata başlanılmış şüpheli S. H. isimli şahıs gözaltına alınırken, diğer 6 kişinin de aranmasına devam ediliyor.
İhlas Haber Ajansı
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