1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 7 bin 506 lira ceza

Sivas'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan kamyonet sürücüsüne 7 bin 506 lira ceza uygulandı.
 24 Mayıs 2020 21:37
Yazdır
'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 7 bin 506 lira ceza

Sivas'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan kamyonet sürücüsüne 7 bin 506 lira ceza uygulandı.

Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolu Yeni Numune Hastanesi Kavşağı'nda, O.K. (39) yönetimindeki 58 BD 824 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı. Polis ekipleri kovalamaca sonucu 4 Eylül Mahallesi Fatih Caddesi'nde aracı durdurdu.

Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

O.K'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 lira, trafik kurallarını ihlalden ise 4 bin 356 lira olmak üzere 7 bin 506 lira cezai işlem uygulandı.

Araç çekici yardımıyla otoparka çekilirken, O.K. ise sağlık kontrolünün ardından polis merkezi amirliğine götürüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dur ihtarına uymadı, evine kaçıp balkondan polisle tartıştı
24 Mayıs 2020 22:27		 'Akıncı' belgeseli izleyiciyle buluştu
24 Mayıs 2020 21:50
Koronavirüse yakalanan aile Türkiye'ye getirildi
24 Mayıs 2020 21:28		 Bayburt'un asırlık lezzeti 'tatlı çorba' bayram sofralarını süslüyor
24 Mayıs 2020 21:25
AVM ve kuaförlere ilgi düşük kaldı
24 Mayıs 2020 21:10		 Vatandaşın kömbe ikramı çağrısına polis kayıtsız kalmadı
24 Mayıs 2020 21:07
Karga yavrusunu kurtarmak istedi, canını zor kurtardı
24 Mayıs 2020 19:25		 Yoğun bakımda 35 gün süren koronavirüs savaşını kazandı
24 Mayıs 2020 19:02
Kaçtılar ama polis yakaladı, 13 bin 800 TL ceza kesti
24 Mayıs 2020 18:44		 9 bayramdır kayıp oğlunun yolunu gözlüyor
24 Mayıs 2020 18:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:31 - Caner Erkin: Frank de Boer, İnter kariyerimi bitirdi22:27 - Dur ihtarına uymadı, evine kaçıp balkondan polisle tartıştı22:10 - 'Kamu yonetiminde etik degerler konusunda hassas olunmalı'22:01 - 19 yaşındaki Berke'den acı haber!21:54 - Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilal amblemi yoktur?21:50 - 'Akıncı' belgeseli izleyiciyle buluştu21:38 - Başkent'te polis uygulama noktasına araç daldı: 5 polis yaralı21:37 - 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 7 bin 506 lira ceza21:33 - Camisiz minare ilçenin sembolü oldu21:29 - Alkol alan şahıslar, polise mukavemet etti arbede çıktı
21:28 - Koronavirüse yakalanan aile Türkiye'ye getirildi21:25 - Bayburt'un asırlık lezzeti 'tatlı çorba' bayram sofralarını süslüyor21:21 - Nerede o eski bayramlar sözü bu bayram gerçek oldu21:20 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs kırmızı çizgimizdir21:12 - Keban HES'te yüzde 100 yerli jeneratör kullanımı başladı21:10 - AVM ve kuaförlere ilgi düşük kaldı21:10 - Vali uyardı: Ziyarete gitmeyin, misafir kabul etmeyin21:07 - Vatandaşın kömbe ikramı çağrısına polis kayıtsız kalmadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Bir kamu kurumu, esnek çalışmayı sonlandırıyor
3 büyükşehir ne zaman normalleşecek?
Bu ilde 35 gün sonra yeni vaka görüldü
Belediyeden skandal ilan! Zabıta memuru alım ilanına, mühendislik mezunu olma şartı koydu!
Üç operatöre de ulaşılamıyor, üçü de birbirini suçluyor
Meteoroloji'den 6 ile uyarı: Kar yağacak
Polisin başına kürekle vuran şahıs gözaltına alındı
Milli boksör, kız arkadaşını öldürdü
Bayram oldu, GSM operatörleri yine çöktü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yayla 1
how to get away with murder 1
boynu bükük 1
doğa yürüyüşü 2
soğuk 1
ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı 1
tv kanallarındaki eski dizi modası 3
faşo ağa 1
Allah çocuklarımın ömrümden alsın size versin 5
bayram şekeri 5
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam