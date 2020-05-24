'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 7 bin 506 lira ceza
|24 Mayıs 2020 21:37
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Sivas'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan kamyonet sürücüsüne 7 bin 506 lira ceza uygulandı.
Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolu Yeni Numune Hastanesi Kavşağı'nda, O.K. (39) yönetimindeki 58 BD 824 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı. Polis ekipleri kovalamaca sonucu 4 Eylül Mahallesi Fatih Caddesi'nde aracı durdurdu.
Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu belirlendi.
O.K'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 lira, trafik kurallarını ihlalden ise 4 bin 356 lira olmak üzere 7 bin 506 lira cezai işlem uygulandı.
Araç çekici yardımıyla otoparka çekilirken, O.K. ise sağlık kontrolünün ardından polis merkezi amirliğine götürüldü.
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