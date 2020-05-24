Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilal amblemi yoktur?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilal amblemi yoktur? sorunun cevabı merak konusu oldu.
|24 Mayıs 2020 21:54
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilal amblemi yoktur? sorunun cevabı merak konusu oldu.
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilal amblemi yoktur? sorusu soruldu.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilal amblemi yoktur?
A: Singapur
B: Fas
C: Hırvatistan
D: Malezya
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