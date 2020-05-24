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'Kamu yonetiminde etik degerler konusunda hassas olunmalı'

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bireysel olarak her insanın etik degerlere gore hareket etmesinin beklendigi gibi ozellikle kamu yonetiminde etik degerler konusunda daha hassas olunması da beklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
 24 Mayıs 2020 22:10
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'Kamu yonetiminde etik degerler konusunda hassas olunmalı'

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bireysel olarak her insanın etik degerlere gore hareket etmesinin beklendigi gibi ozellikle kamu yonetiminde etik degerler konusunda daha hassas olunması da beklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, 25 Mayıs Etik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insanın bireysel ve toplumsal iliskilerinin temelini olusturan degerlerin, kuralların, dogru ile yanlısı, iyi ile kotuyu ayırt edebilme kavramlarını icine alan etik kavramının önemine değindi.

"Bireysel olarak her insanın etik degerlere gore hareket etmesinin beklendigi gibi, ozellikle kamu yonetiminde etik degerler konusunda daha hassas olunması da beklenmektedir." ifadesini kullanan Şahin, şunları kaydetti:

"Kamu gorevlilerinin sorumluluklarını yerine getirirken yasalarla sınırlandırılmıs ve tanımlanmıs yetkilerinin yanı sıra kamu yararını gozetme, seffaflık, durustluk, hesap verebilirlik, tarafsızlık gibi etik davranıs ilkelerine uymaları toplum nezdinde kamu yonetimine ve kurumlarına duyulan guven duygusunu artıracaktır.

Kamu yonetiminde etik davranıs kuralların gelistirilmesi, sorunların daha kolay asılması, toplumun huzur ve guven ortamının olusturulmasında karsılasılabilecek risklerin onlenmesi, egitimden saglıga, yargıdan ekonomiye kadar her alanda gerceklestirilen yasal ve kurumsal reformların surdurulebilir kılınmasına imkan verecektir. Bu duygu ve dusuncelerle, etik degerlerin basta kamu kulturunde olmak uzere, her alanda gecerli olması temennisiyle tum vatandaslarımızın Etik Gunu'nu kutlarım."
Anadolu Ajansı
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