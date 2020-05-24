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Emniyet Genel Müdürü, saldırıya uğrayan polisi ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Afyonkarahisar'da, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen kişinin saldırısına uğrayan polis memurunu ziyaret etti.
 24 Mayıs 2020 22:55
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Emniyet Genel Müdürü, saldırıya uğrayan polisi ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Afyonkarahisar'da, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen kişinin saldırısına uğrayan polis memurunu ziyaret etti.

Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan denetim noktalarını ziyaret için geldiği Afyonkarahisar'da, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen O.P'nin kürekle saldırdığı polis memurunun evine ziyarette bulundu.

Aktaş, Vali Mustafa Tutulmaz ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ile Kocatepe Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuruna geçmiş olsun dileklerini iletti.
Anadolu Ajansı
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