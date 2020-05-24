Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla bayramlaştı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pek çok ülkeden mevkidaşıyla Ramazan Bayramı tebriği için telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
|24 Mayıs 2020 23:24
|Yazdır
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ve KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bayramlaştı.
Öte yandan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'la bayramlaşırken, "28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyet Günü"nü kutladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cumhurbaşkanı Erdoğan Ardahanlıların bayramını kutladı
25 Mayıs 2020 00:36
|25 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
25 Mayıs 2020 00:05
|Erdoğan'dan diploması trafiği
24 Mayıs 2020 23:22
|Emniyet Genel Müdürü, saldırıya uğrayan polisi ziyaret etti
24 Mayıs 2020 22:55
|'Kamu yonetiminde etik degerler konusunda hassas olunmalı'
24 Mayıs 2020 22:10
|Nerede o eski bayramlar sözü bu bayram gerçek oldu
24 Mayıs 2020 21:21
|Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs kırmızı çizgimizdir
24 Mayıs 2020 21:20
|Vali uyardı: Ziyarete gitmeyin, misafir kabul etmeyin
24 Mayıs 2020 21:10
|İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı
24 Mayıs 2020 20:08
|Vali açıkladı: Vaka sayısını sıfırlamadık ama azalttık
24 Mayıs 2020 18:06