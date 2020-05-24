1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla bayramlaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pek çok ülkeden mevkidaşıyla Ramazan Bayramı tebriği için telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
 24 Mayıs 2020 23:24
Yazdır
Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla bayramlaştı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ve KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bayramlaştı.

Öte yandan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'la bayramlaşırken, "28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyet Günü"nü kutladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ardahanlıların bayramını kutladı
25 Mayıs 2020 00:36		 25 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
25 Mayıs 2020 00:05
Erdoğan'dan diploması trafiği
24 Mayıs 2020 23:22		 Emniyet Genel Müdürü, saldırıya uğrayan polisi ziyaret etti
24 Mayıs 2020 22:55
'Kamu yonetiminde etik degerler konusunda hassas olunmalı'
24 Mayıs 2020 22:10		 Nerede o eski bayramlar sözü bu bayram gerçek oldu
24 Mayıs 2020 21:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs kırmızı çizgimizdir
24 Mayıs 2020 21:20		 Vali uyardı: Ziyarete gitmeyin, misafir kabul etmeyin
24 Mayıs 2020 21:10
İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı
24 Mayıs 2020 20:08		 Vali açıkladı: Vaka sayısını sıfırlamadık ama azalttık
24 Mayıs 2020 18:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:14 - Belediyelerin, Sayıştay denetimi için dikkat etmesi gereken 12 konu00:05 - 25 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Belediye, zabıta müdürlüğünün yetkilerini fen işlerine devretti00:02 - Pamukkale Üniversitesinden örnek sözleşmeli personel alım ilanı00:00 - Faizsiz peşinatsız kredisiz ev sahibi olmanın en kolay yolu23:24 - Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla bayramlaştı23:22 - Erdoğan'dan diploması trafiği23:00 - Camilerden korsan müzik yayınına 30 kişilik özel ekip22:55 - Emniyet Genel Müdürü, saldırıya uğrayan polisi ziyaret etti22:31 - Caner Erkin: Frank de Boer, İnter kariyerimi bitirdi
22:27 - Dur ihtarına uymadı, evine kaçıp balkondan polisle tartıştı22:10 - 'Kamu yonetiminde etik degerler konusunda hassas olunmalı'22:01 - 19 yaşındaki Berke'den acı haber!21:54 - Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilal amblemi yoktur?21:50 - 'Akıncı' belgeseli izleyiciyle buluştu21:38 - Başkent'te polis uygulama noktasına araç daldı: 5 polis yaralı21:37 - 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 7 bin 506 lira ceza21:33 - Camisiz minare ilçenin sembolü oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Pamukkale Üniversitesinden örnek sözleşmeli personel alım ilanı
Belediye, zabıta müdürlüğünün yetkilerini fen işlerine devretti
Faizsiz peşinatsız kredisiz ev sahibi olmanın en kolay yolu
25 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
Belediyelerin, Sayıştay denetimi için dikkat etmesi gereken 12 konu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
boynu bükük 1
beğendiğin kıyafetin bedenini bulamamak 1
selin ciğerci'nin aylık 600,000 tl kazanması 3
kabir ziyaretleri 3
20.05.2020 izmir'de camilerde çav bella çalması 1
tv kanallarındaki eski dizi modası 1
a101 2
Boş boş oturmak 3
mardin'de elektrik borcunun 1,3 milyar olması 1
bayram şekeri 5
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam