25 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
25 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları.
|25 Mayıs 2020 00:05
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YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Siyasi partiler arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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