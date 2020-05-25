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25 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları

25 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları.
 25 Mayıs 2020 00:05
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25 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Siyasi partiler arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
Anadolu Ajansı
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