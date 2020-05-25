Cumhurbaşkanı Erdoğan Ardahanlıların bayramını kutladı
|25 Mayıs 2020 00:36
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Valilik'ten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vali Masatlı'yı telefonla arayarak Ardahan halkının bayramını tebrik edip selam ve sevgilerini ilettiği aktarıldı.
Erdoğan'ın Vali Masatlı'dan kentin genel durumu, yapılan çalışmalar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili bilgi aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ardahan'da koronavirüs tedbirlerinin sorunsuz bir şekilde uygulandığını ve önemli sorunun bulunmadığını belirten Valimiz, tarım ve hayvancılık konusunda önemli gelişmelerin kaydedildiğini, bu konuda 2023 hedeflerine 2021'de ulaşılacağını, Cumhurbaşkanımızın Ardahan ziyaretlerinde müjdelediği millet bahçesi konusunda Aziziye Kışlası'nda çalışmaların devam ettiğini, tekstille ilgili bazı yeni yatırım ve girişimlerin olduğunu, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler bakımından da herhangi bir sorunun olmadığını, tüm proje ve yatırımların milletimize en iyi şekilde hizmet edecek düzeyde sürdürüldüğünü ifade etti."
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