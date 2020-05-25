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Prof. Alpay Azap: Sonbaharda ikinci dalga bekliyoruz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, sonbahar, kış aylarında koronavirüs salgınında ikinci bir dalga beklediklerini söyledi.
 25 Mayıs 2020 00:50
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Prof. Alpay Azap: Sonbaharda ikinci dalga bekliyoruz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, sonbahar, kış aylarında koronavirüs salgınında ikinci bir dalga beklediklerini söyledi.

Haber Global canlı yayınında sorularını cevaplayan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap, koronavirüsle ilgili herkesin merak ettiği "İkinci dalga olur mu?" sorusuna cevap verdi.

"2020 SONUNDA İKİNCİ DALGA OLMA OLASILIĞI VAR"

Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüsü sürecinde en çok korkulan ikinci dalgayla ilgili endişelendiren açıklamalarda bulundu, Azap, "Yaz aylarında beklemiyoruz ama sonbahar, kışta 2020 yılının sonlarına doğru bir ikinci dalga olma olasılığı var gerçekten. Bunun sebebi de işte havaların soğumasıyla birlikte bu solunum virüsleri tıpkı grip, nezle yapan virüsler gibi, kapalı ortamları severler, iyi havalandırılamayan ortamları severler. Soğuk havayı severler ve ultraviyole ışınlarından da hiç hoşlanmazlar. Dolayısıyla havaların soğumasıyla tam da onların seveceği daha kolay bulaşabileceği insanlar arasında daha kolay dolaşabilecekleri bir ortam oluşmuş oluyor." şeklinde konuştu.

"BU VİRÜSTE GRİP GİBİ, KIŞ AYLARINDA İKİNCİ ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Koronavirüsün grip ile benzer özellikler taşıdığını ifade eden Azap, "Grip nasıl ki kasım, aralık aylarında artış gösterir, ocak şubat gibi çok grip vakası görürüz, sonra havaların ısınmasıyla birlikte grip vakaları azalır, yazın tek tük grip vakasıyla karşılaşırız, bu virüs de aynen onun gibi. Zaten çok benziyor pek çok özelliği grip virüsünü andırıyor. Bu nedenle bu virüste de biz, sonbahar kış aylarında bir ikinci artış bekliyoruz. Ama yaz aylarında ciddi bir artış olması, ikinci dalga olmasını beklemiyoruz." dedi.
Memurlar.Net
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