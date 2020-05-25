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2020 \ Öğretmenlerin 2020 yılı yaz dönemi yer değiştirmeleri

Öğretmen yer değiştirmeleri neden Haziran'da yapılmıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, emekli olanların yerine daha çok atama yapabilmek için il içi ve il dışı atamalarının Haziran ayında yapılmadığını belirtti.
 25 Mayıs 2020 01:19
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Öğretmen yer değiştirmeleri neden Haziran'da yapılmıyor?

Bugünlerde öğretmenler arasında en çok gündem olan konulardan birisi de, il içi ve il dışı atamalarının neden Haziran ayında yapılmadığıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından bir öğretmen verdiği cevapta "Çünkü emekli olanların yerine atama yapmak için daha çok yer açmak için, yani sizin için öğretmenim." dedi

Memurlar.Net
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