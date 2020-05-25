Evin önünde otururken vuruldu
|25 Mayıs 2020 06:50
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Olay, Atakum ilçesi Çobanözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Mehmet E.S., arkadaşının evinin önünde otururken bacağında bir acı hissetti.
Bacağının kırıldığını hisseden Mehmet E.S., pantolonundaki deliği ve bacağının kanadığını fark edince arkadaşı ile birlikte kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.
Bacağına mermi geldiğini hastanede öğrendi
Bacağına ne olduğunu bilmediğini söyleyen Mehmet E.S., çekilen röntgen filminde sol bacağına tabanca kurşununun isabet ettiği ve kurşunun da bacağında kaldığını öğrenince çok şaşırdı. 'Yorgun mermi' diye tabir edilen kurşun, acil serviste Mehmet E.S.'nin bacağından çıkartıldı.
Arkadaşının evinin önünde 3 arkadaş oturduğunu ancak herhangi bir silah sesi duymadığını belirten Mehmet E.S., "Sol bacağımda çıt diye bir ses duydum. Bacağımın kemiği kırıldı sandım. Pantolonumda delik vardı ve bacağımda kanıyordu. Ne olduğunu anlayamadım. Hastaneye gelince bacağıma kurşun isabet ettiğini öğrendim" dedi.
Polis ekipleri yaralı gencin ifadesine başvururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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