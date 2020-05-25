Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Bayramlaşmak için gittikleri akrabaları ölü bulundu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.
|25 Mayıs 2020 07:49
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, Fatih Karcı Caddesi'ndeki bir evde yalnız yaşayan Alim Batmaz'ı (55) Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaret etmek isteyen akrabaları, evin zilini çaldığında kapıyı açan olmadı.
Kapının açılmamasından şüphelenen akrabaları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, salonda hareketsiz bir şekilde yatan Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Batmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Afyonkarahisar'da alkollü kişi silahla ateş etti: 1 ölü, 1 yaralı
25 Mayıs 2020 07:59
|Alanya'da köprüden çaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
25 Mayıs 2020 07:36
|Evin önünde otururken vuruldu
25 Mayıs 2020 06:50
|19 yaşındaki Berke'den acı haber!
24 Mayıs 2020 22:01
|Alkollü sürücü polis uygulama noktasına daldı: 5 polis yaralı
24 Mayıs 2020 21:38
|Alkol alan şahıslar, polise mukavemet etti arbede çıktı
24 Mayıs 2020 21:29
|Sokakta müzik yayını yapan grup polisle tartıştı: 1 polis yaralı
24 Mayıs 2020 19:18
|Operasyonu emniyet müdürü yönetti, 3 zanlı yakalandı
24 Mayıs 2020 19:14
|Yaşlı kadını 'kadın savcı' yalanıyla dolandılar yakalandı
24 Mayıs 2020 18:45
|Kayıp emekli öğretmen, baraj göletinde ölü bulundu
24 Mayıs 2020 17:14