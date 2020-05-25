Bayramda telefon trafiği arttı, hatlar 'çekmedi'

Pandemi ile birlikte sokağa çıkma yasağı birleşince bu yıl Ramazan Bayramı ilk kez evlerde geçiriliyor. Bu da haliyle telefon trafiğini bir hayli artırdı. Ancak telefon konuşması yapan pek çok kullanıcının telefonları zaman zaman çekmedi, çağrı yapılamadı ve arama alınamadı. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ise kullanıcıların şikayetlerinin artması üzerine yazılı açıklama yapmak durumunda kaldı. Ancak bu açıklamalar da kafaları bir hayli karıştırdı.

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulandığından vatandaşlar sevdikleriyle telefon üzerinden görüşmek durumunda kaldı. Bu da hiç olmadığı kadar telefon kullanımının artması anlamına geliyor. Kullanıcıların büyük bir kısmı sesli aramayı tercih ederken, WhatsApp ve Telegram gibi uygulamaları kullanarak görüntülü görüşme yapanların sayısında da ciddi bir artış yaşandı.

Ancak hatlar dün pek 'çekmedi'. Kullanıcıların bu denli yoğun ilgisi sonrası kimi kullanıcı arama yaptığında karşı tarafa hiç ulaşamazken, kimi de görüşmelerde sesin çatallaşma sorununu yaşadı veya görüşmeler kendi kendine sonlandırıldı. Bu sorunların artmasıyla birlikte vatandaşlar internet üzerinden görüşmelerini sürdürmeye çalıştı.

Sorunun tüm gün sürmesiyle birlikte pek çok kullanıcı, şikayetlerini her üç operatöre de iletti ve çözüm aradı. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ise Twitter üzerinden yaptıkları açıklamada 'topu' birbirine attı.

Turkcell'den yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

"Turkcell'lilerin diğer Turkcell'li kullanıcılara doğru yaptıkları aramalarda herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Şebekemizden diğer operatörlere yönelik gerçekleşen aramalarda ise Turkcell kaynaklı olmayan kesintiler meydana geldiği görülmektedir."

Türk Telekom'un açıklaması ise şöyle:

"Diğer operatörlere doğru yaptığınız aramalarda yaşanan sorun, Türk Telekom kaynaklı değildir. Türk Telekom kullanıcılarının kendi aralarında yaptıkları aramalarda hiçbir sorun yaşanmamaktadır."

Vodafone'un açıklaması da çok farklı değil:

"Diğer operatörler yönüne yaptığınız aramalarda problem yaşıyor olabilirsiniz. Sorun Vodafone kaynaklı değildir."

Üç operatör de kendi hatlarına sahip olan kullanıcıların sorun yaşamadığını, ancak farklı operatörle yapılan görüşmelerde sorun yaşadığının altını çizdi.

Bu açıklamalar bir yana, internet hızında da yavaşlama görüldü. Görüntülü görüşmenin da sayıca çok yapılmasıyla kullanıcılar internet erişiminde de yer yer sorun yaşadı. Ancak operatörler, internet özelinde bir açıklama yapma gereği duymadı.