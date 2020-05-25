Emniyet Müdürü'nün 'akülü bisiklet' hediye ettiği Azat'ın büyük sevinci
|25 Mayıs 2020 09:13
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IĞDIR'da, engelli Azat Torzuk (24), İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'nin bayram hediyesi olarak gönderdiği akülü bisikleti görünce büyük sevinç yaşadı.
Iğdır'da, Merkez 14 Kasım Mahallesi'nde oturan bedensel engelli Azat Torzuk ile geçen günlerde tanışan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, gence akülü bisiklet sözü verdi. Göllüce, Azat'a verdiği bisiklet sözünü bugün yerine getirdi. Polis memurları, Emniyet Müdürü Göllüce'nin bayram hediyesi olarak aldığı akülü bisikleti Azat'ın yaşadığı mahalleye götürerek teslim etti.Çekici üzerinde getirilen akülü bisikletin kendisine ait olduğunu öğrenen Azat, büyük sevinç yaşadı. Sevinçten evine koşan Azat'ı polis memuru sakinleştirmeye çalıştı. Çekiciden indirilen bisikletine binen Azat, Emniyet Müdürü Göllüce'ye teşekkürlerini ileterek ardından caddede tur attı.
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