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Milli boksör, sevgilisini öldürdü! Kızın mesajları ortaya çıktı

Gelen son dakika haberine göre, Muğla'da milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet K. (26), aynı evde yaşadığı kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) dövüp, göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Bıçakla kendine de zarar veren Selim Ahmet K., tedavisi için polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.
 25 Mayıs 2020 09:20
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Milli boksör, sevgilisini öldürdü! Kızın mesajları ortaya çıktı

Selim Ahmet K. (26), tarafından bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın (25) bir arkadaşına, attığı mesaj ortaya çıktı. Öte yandan Selim Ahmet K.'nın ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...


Korkunç olay dün sabah saatlerinde, Muğla Menteşe'ye bağlı Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı Selim Ahmet K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet K., kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, göğsünden bıçakladı.

Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet K., polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan Selim Ahmet K.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Şenpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ARKADAŞINA ATTIĞI MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Muğla'da, milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet K. (26), tarafından bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın (25) bir arkadaşına, "Ahmetle net bir şekilde bitti.

1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok.

Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" mesajı attığı ortaya çıktı.

Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ayrılığı kabullenmediği için öldürdüğü Şenpınar'ın türkü söylerken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

CİNAYETİN ARDINDAN TWEET ATMIŞ

Öte yandan Selim Ahmet K.'nın ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.
DHA
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