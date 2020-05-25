Milli boksör, sevgilisini öldürdü! Kızın mesajları ortaya çıktı
|25 Mayıs 2020 09:20
|Yazdır
Selim Ahmet K. (26), tarafından bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın (25) bir arkadaşına, attığı mesaj ortaya çıktı. Öte yandan Selim Ahmet K.'nın ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Korkunç olay dün sabah saatlerinde, Muğla Menteşe'ye bağlı Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı Selim Ahmet K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet K., kavga sırasında mutfaktan aldığı
ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, göğsünden bıçakladı.
Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini
belirledi.
Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet K., polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sağlık durumu iyi olan Selim Ahmet K.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı
belirtildi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Şenpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
ARKADAŞINA ATTIĞI MESAJ ORTAYA ÇIKTI
Muğla'da, milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet K. (26), tarafından bıçaklanarak
öldürülen Zeynep Şenpınar'ın (25) bir arkadaşına, "Ahmetle net bir şekilde
bitti.
1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok.
Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de"
mesajı attığı ortaya çıktı.
Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ayrılığı kabullenmediği için öldürdüğü Şenpınar'ın türkü söylerken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.
CİNAYETİN ARDINDAN TWEET ATMIŞ
Öte yandan Selim Ahmet K.'nın ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.
İki cana kıydınız göZünüz aydın🇹🇷🇹🇷Ahmet Kemaloglu (@AhmetKemaloglu6) May 24, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Afyonkarahisar'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
25 Mayıs 2020 11:00
|Başkentte toplu taşımaya kadın eli değecek
25 Mayıs 2020 10:53
|Erzincan'da kar fırtınası felaketi! 1 kişi donarak öldü
25 Mayıs 2020 09:26
|Afyonkarahisar'da alkollü kişi silahla ateş etti: 1 ölü, 1 yaralı
25 Mayıs 2020 07:59
|Bayramlaşmak için gittikleri akrabaları ölü bulundu
25 Mayıs 2020 07:49
|Alanya'da köprüden çaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
25 Mayıs 2020 07:36
|Evin önünde otururken vuruldu
25 Mayıs 2020 06:50
|19 yaşındaki Berke'den acı haber!
24 Mayıs 2020 22:01
|Alkollü sürücü polis uygulama noktasına daldı: 5 polis yaralı
24 Mayıs 2020 21:38
|Alkol alan şahıslar, polise mukavemet etti arbede çıktı
24 Mayıs 2020 21:29