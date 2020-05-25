Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 5,5 milyonu geçti
|25 Mayıs 2020 10:22
|Yazdır
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 686 bin 436 kişide Kovid-19'a rastlandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (365 bin 213), Rusya (344 bin 481), İspanya (282 bin 852), İngiltere (259 bin 559), İtalya (229 bin 858), Fransa (182 bin 584) ve Almanya (180 bin 328) oldu.
Türkiye'deki vaka sayısı 156 bin 827'ye ulaştı.
Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:
"Hindistan (139 bin 49), İran (135 bin 701), Peru (119 bin 959), Kanada (84 bin 699), Çin (82 bin 985), Suudi Arabistan (72 bin 560), Şili (69 bin 102), Meksika (68 bin 620), Belçika (57 bin 92) ve Pakistan (56 bin 349)."
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 346 bin 761 kişi hayatını kaybetti.
Virüs tespit edilen 2 milyon 303 bin 369 kişi iyileşirken, halen tedavi gören 2 milyon 852 bin 612 aktif enfekte vaka bulunuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Trump'ın önerdiği koronavirüs ilaçları ölüm oranını artırıyor
24 Mayıs 2020 16:53
|Koronavirüs vaka sıralaması değişti... Türkiye kaçıncı sırada?
24 Mayıs 2020 09:50
|Salgının yeni merkez üssü... Sıralamada Rusya'yı geçti
24 Mayıs 2020 07:41
|Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 300 bini aştı
23 Mayıs 2020 10:14
|UNICEF uyardı: 80 milyon çocuk risk altında
22 Mayıs 2020 21:38
|Fransa Ekonomi Bakanı: Renault tamamen kapanabilir
22 Mayıs 2020 18:20
|Çocuklar ve gençler, virüse yetişkinlerden yarı yarıya daha az yakalanıyor
22 Mayıs 2020 16:28
|Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 200 bini geçti
22 Mayıs 2020 11:10
|Trump: İkinci dalgası olursa, ekonomiyi durdurmayacağız
22 Mayıs 2020 02:35
|Ünlü futbolcu 1 milyon dolar bağış topladı, cami yaptıracak
21 Mayıs 2020 23:06