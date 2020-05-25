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SunExpress, iç hat uçuşlarına 4 Haziran'da başlıyor

SunExpress Üst Yöneticisi Max Kownatzki: Herhangi bir değişiklik olmaz ise, İzmir ve Antalya'yı hem Türkiye hem Avrupa'da en fazla noktaya bağlayan havayolu olarak, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarımıza kademeli olarak başlayacağı
 25 Mayıs 2020 10:24
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SunExpress, iç hat uçuşlarına 4 Haziran'da başlıyor

Koronavirüs nedeniyle yurt içi ve yurt dışı seferlerini askıya alan SunExpress, gerekli tüm tedbirleri alarak 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına kademeli olarak başlayacağını duyurdu.

SunExpress'ten yapılan yazılı açıklamaya göre şirket, yolcuları ile uçuş ekiplerinin sağlıklı, emniyetli seyahati için ulusal ve uluslararası sağlık, havacılık otoriteleri ile iş birliği içinde gerekli tüm önlemleri alarak uçuşlarına başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki, seyahat yasaklarının 3 Haziran'dan sonra kalkmasını beklediklerini aktardı.

Bu çerçevede, yolculara daha sağlıklı ve hijyenik uçuş deneyimi sunmak için tüm hazırlıklarını bu tarihe göre yaptıklarını bildiren Kownatzki, şunları kaydetti:

"Eğer herhangi bir değişiklik olmaz ise, İzmir ve Antalya'yı hem Türkiye hem Avrupa'da en fazla noktaya bağlayan havayolu olarak, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarımıza kademeli olarak başlayacağız.

Türk turizm taşımacılığının belkemiği olarak, turistik uçuşlarımıza Haziran ortasından sonra başlamayı planlıyoruz, ancak bu da ülkelerin karşılıklı olarak seyahat yasaklarını gözden geçirmeleri ile belli olacak. Türkiye gibi Kovid-19 ile mücadeleyi büyük bir başarıyla sürdüren ülkelerde Haziran ortasından sonra bu turistik uçuşların başlayacağını umuyoruz."

- Uçuşlar HES kodu ile sağlanacak

Açıklamada verilen bilgiye göre, tüm uçuşlarında yolcularına ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getiren SunExpress, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelledi.

Ayrıca havayolu, tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektan mendil dağıtacağını açıkladı.

Bunlara ek olarak, SunExpress uçaklarında düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uygulanırken, tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi bulunuyor.

Bu filtreler Koronavirüs de dahil, bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99'luk bir başarı oranı ile uçak içindeki havayı her üç dakikada bir sürekli olarak temizliyor.

Ayrıca iç hat uçuş kabulü, Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Hayat Eve Sığar" projesi kapsamında HES kodu ile sağlanacak. HES kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcular, SunExpress uçuşlarına alınmayacak.
Anadolu Ajansı
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