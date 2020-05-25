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Başkentte toplu taşımaya kadın eli değecek

EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki toplu taşıma araçlarında istihdam edilecek 10 kadın şoför alımı için yapılan sınav tamamlandı. Manevra ve sürüş teknikleri konularında uygulamalı sınavdan da başarıyla geçen adaylar, EGO Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucu ileri sürüş teknikleri eğitimine alındı
 25 Mayıs 2020 10:53
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Başkentte toplu taşımaya kadın eli değecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla, EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçlarında istihdam edilmek üzere sınavla 10 kadın şoför alımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kent yönetiminde ve hizmet birimlerinde kadın istihdamını artırmaya yönelik projelere ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, EGO otobüslerini kullanmak üzere tercihini kadınlardan yana kullandı. Sınavla işe giren ve eğitimleri devam eden kadın şoförler, trafiğe çıkacakları günü heyecanla bekliyor.

İlk olarak sözlü sınava tabi tutulan kadın adaylar, manevra ve sürüş teknikleri konusunda da uygulamalı sınavdan geçirildi. EGO Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucu başarılı olan adayların ileri sürüş teknikleri eğitimi ise devam ediyor.

Toplu taşıma araçlarını kullanmaya başlayan 10 kadın sürücü, şehir trafiğine çıkmak için gün sayıyor.

- Günde 8 saat eğitim alıyorlar

EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanı Mustafa Geyikçi, kadın sürücülerin eğitimlerde önemli başarı sağladıklarına değinerek, şu bilgileri verdi:

"Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, EGO otobüslerine kadın elinin değmesi gerektiği talimatını verdi. Bunun üzerine sınav açtık. 10 kadın arkadaşımız sınavı kazandı. Şu anda eğitim aşamasındalar. Uzman eğiticilerimiz kadın arkadaşlarımıza günde 8 saat eğitim veriyor. Eğitimler bittiğinde kadın arkadaşlarımızı metrolarımızın ring servislerinde görevlendirmeyi düşünüyoruz. Mesafeler kısa olduğu için ilk etapta arkadaşlarımızı burada görevlendireceğiz daha sonra Ankara'nın her yerinde vatandaşlarımıza hizmet vermek için çalışacaklar."

- Kadır şoförlerden teşekkür

Sınavı kazanıp eğitimlere katılan Nuray Bektimuroğlu, kendilerine böyle bir imkanın sunulmasından çok mutlu olduğunu söyledi.

Deniz Öcal Yazgı da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

Baba mesleğini yapmaktan büyük gurur duyduğunu vurgulayan Sevgi Ortakça ise, "Baba mesleğimi yapacağım. Babama çok özeniyordum. Kadın isterse her şeyi yapar. Kadınlara bu imkanı tanıdığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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