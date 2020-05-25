Bayburt'ta kardan kapanan 2 köy ile 2 yayla yolu açıldı
Bayburt'ta iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 2 köy yolu açıldı.
|25 Mayıs 2020 10:57
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İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan 2 köy ve 2 yayla yolunu açmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin iş makineleriyle sürdürdüğü çalışma sonucu, Soğanlı Dağları'ndaki, Aydıntepe ilçesine bağlı Kavlatan ve Dumlu köyleri ile Seydiyakup ve Kılıçkaya yaylalarının yolları açıldı.
Ekipler, kentin kırsal alanlarında kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.
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