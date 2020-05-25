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Afyonkarahisar'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kahvehanenin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
|25 Mayıs 2020 11:00
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