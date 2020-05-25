Sivas Valiliği, talep eden 1058 öğrenciye kitap dağıttı
|25 Mayıs 2020 11:09
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Sivas Valiliği Himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzce yürütülen "Evde Kal Kitapla Kal" kampanyası kapsamında kitap talebinde bulunan 1058 öğrenciye kitaplarının dağıtımı başladı. Kitapların dağıtımı Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli gönüllü öğretmenlerce gerçekleştirilirken, Milli Eğitim Müdürümüz Ebubekir Sıddık Savaşçı'da öğrencileri evlerinde ziyaret ederek kitaplarını takdim etti. Savaşçı, öğrenci ve ailelerinin Ramazan Bayramını da tebrik etti.
VEFA SOSYAL DESTEK GRUPLARINDA GÖREV ALAN ÖĞRETMEN VE OKUL İDARECİLERİNE TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Milli Eğitim Müdürümüz Ebubekir Sıddık Savaşçı, Vefa Destek Gruplarında görev alan okul idarecileri ve öğretmenleri de ziyaret etti. Öğretmen ve okul idarecileri ile sohbet ederek, Sivas'ta gerçekleştirilen çalışmalara sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür eden Savaşçı, "Sizler, gönüllü olarak görev aldığınız bu çalışmalarda gerçekten gönülleri fethettiniz. Hepinizden Allah razı olsun" dedi. Savaşçı, öğretmen ve okul idarecilerine hediye takdim ederek Ramazan Bayramlarını kutladı.
KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİNE KATILAN ÖĞRETMENLERE HEDİYELERİ TAKDİM EDİLDİ
Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen Kitap Okuma etkinliğine katılan öğretmenlerin hediyeleri de yine evlerine ulaştırılıyor. Milli Eğitim Müdürümüz Ebubekir Sıddık Savaşçı ve kurum idarecilerimiz etkinliğe katılan ve aralarında vefa sosyal destek guruplarında görev alan öğretmenlerinde bulunduğu öğretmenleri evlerinde ziyaret ederek hediyelerini takdim ediyor. Hediyelerin dağıtımında gönüllü öğretmenler de görev alıyor.
@valisalihayhan @ebubekirsavasci Sivas Valiği ve Milli Eğitim müdürlüğünün bayram hediyesi.Teşekürler Sayın Valim, Teşekkürler Sayın Milli Eğitim Müdürüm pic.twitter.com/jXkhZEJv96Nigar Karakaya (@Nigarkarakaya2) May 24, 2020
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