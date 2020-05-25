Hava ve demir yolu ulaşımında 'biletler' satışta

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan demir yollarında 28 Mayıs'ta başlayacak konvansiyonel ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri için biletler bugün satışa çıkarılırken, biletleri daha önce satışa sunulan hava yolu sektöründe seferlerin 4 Haziran itibarıyla başlaması planlanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, salgın nedeniyle mart ayında hava yolu ulaşımında kademeli olarak uçak seferleri durdurulmuştu. Salgının tüm dünyada yayılması üzerine Bilim Kurulunun önerisiyle ülke yurt dışı uçuşlara kapatılırken, yurt içi uçuşlara da ara verilmişti.

Kovid-19 salgınının yavaş yavaş gerilemeye başlamasıyla Ramazan Bayramı sonrasında ulaşımda normalleşme adımları atılacak.

Bu kapsamda biletleri daha önce satışa çıkarılan hava yolu sektöründe seferlerin 4 Haziran itibarıyla başlaması öngörülüyor. İlk etapta iç hat daha sonra dış hatlarda uçak seferlerinin başlaması bekleniyor.

- Demir yolunda biletler satışa çıktı

Demir yolu sektöründe ise konvansiyonel ve YHT hatlarında 28 Mayıs itibarıyla başlaması planlanan seferler için hazırlıklar sürdürülüyor. Bu tarih itibarıyla yapılacak tren seferleri için biletler bugün satışa sunuldu.

Normalleşme sürecinde YHT'ler 28 Mayıs'tan itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak.

Tren biletleri öncelikle temassız olarak mobil uygulama/internet sitesinden ya da gişelerden satın alınabilecek. Çağrı merkezi ve acentelerden bilet satışı yapılmayacak.

Marmaray ve Başkentray gibi şehir içi hatlarında bu süreçte seferler durdurulmazken, sefer sayılarının yavaş yavaş artırılması öngörülüyor.

Hem hava hem de demir yolunda bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek. Giriş çıkış yasağı olan iller için ise "seyahat izin belgesi" alınması da gerekiyor.

- HES kodu alamayanlara bilet satışı yapılmayacak

Sağlık otoritelerinin seyahat engeli koyduğu veya HES kodu alamayan kişilere bilet satışı yapılmayacak. YHT seferleri, sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatılacak.

Demir yollarında ilk olarak tren içinde sosyal mesafeye uygun tedbirler alınacak, yolcu tren bilet satışlarında da sosyal mesafeye uygun yüzde 50 kapasite oranında ve koltuk atlayarak çapraz düzende bilet satışı yapılacak.

Normalleşme sürecinde havalimanları için "uçulabilir sertifikası" düzenlenecek. Sertifikasyon programı kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce bilgilendirme ve denetimler yapılacak, şartları karşılayan havalimanlarına bakanlık tarafından sertifika verilecek.