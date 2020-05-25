1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid-19 süreci tek kullanımlık seccadeye talebi artırdı

Konya'da faaliyet gösteren firmanın, Kovid-19'la mücadele kapsamında ürettiği tek kullanımlık cep seccadeleri, yurt içi ve dışından yoğun talep görüyor
 25 Mayıs 2020 11:20
Yazdır
Kovid-19 süreci tek kullanımlık seccadeye talebi artırdı

- Konya'da tek kullanımlık ürünler üreten firmanın cami, iş yerleri ve tüm açık alanlarda kullanıma uygun seccadesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde daha çok ilgi görmeye başladı.

Konya'da 1964'ten bu yana faaliyet gösteren Pratikser firması, yurt içi ve dışından yoğun talep gören, ceplerde, çantalarda kolaylıkla taşınabilen, özellikle tüm dünyada salgının yaşandığı bugünlerde sağladığı hijyenle dikkati çeken tek kullanımlık seccadeleri, 21 ülkeye ihraç ediyor.

Firmanın satış ve pazarlama sorumlusu Celal Ertan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelişim, değişim ve yenilik anlayışıyla çağın gerisinde kalmamayı hedeflediklerini söyledi.

Konya'da 56 yıl önce poşet üretmek üzere kurulan firmanın bugün, sektörün öncülerinden biri haline geldiğini anlatan Ertan, "Firmamız şu anda tek kullanımlık ürün çeşitleriyle üretime devam eden, hem Türkiye'ye hem de yurt dışı pazarına hükmeden ve bu sektörün ilk duayeni olan, ülkede ilk defa tek kullanımlık ürünlere geçen bir firma. Ürünlere yansıyan tecrübe ve deneyimimiz, müşteri memnuniyetiyle ortada." ifadelerini kullandı.

Her koşulda hijyen ve pratiklik arayan insanların tek kullanımlık ürünlere olan talebinin de günden güne arttığına dikkati çeken Ertan, şunları kaydetti:

"Normalde çeşitlerimiz; masa örtülerimiz, çarşaflarımız, sedye örtülerimiz, muayene masa örtülerimiz, çocuklar için mama önlüğü, alt açma örtülerimiz, huzurevleri için yaşlıların bakımında kullanılan örtülerimizdi. En son virüs nedeniyle çıkartmış olduğumuz tek kullanımlık ürünlerimiz de bu çeşitlerimize eklenmiş vaziyette. Koronavirüs sebebiyle tek kullanımlık ürünlere yoğun bir şekilde talep var. Bunlardan tek kullanımlık seccadeler, şu anda revaçta ve çok yoğun talep görüyor."

- "Maliyeti uygun"

Gece gündüz çalışarak seccade taleplerini karşılamaya çalıştıklarını belirten Ertan, "Tek kullanımlık seccademiz, 60x115 santimetre ebadında insanların rahatça cebinde, çantasında, arabasında taşıyabileceği bir ürün. Ayrıca sadece virüs zamanı değil virüs dışında da piknikte, sosyal alanlarda kullanılabilecek bir ürün." diye konuştu.

Kovid-19'un, tek kullanımlık ürünlere talebi artırdığını, bunun, ürettikleri seccadelere talebi de olumlu etkilediğini dile getiren Ertan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda koronavirüs sebebiyle tek kullanımlık ürünlere olan ilgiden dolayı tek kullanımlık seccadelerimize inanılmaz derecede ilgi var. Özellikle müftülüklere, belediyelere ve fabrikalara da gönderiyoruz. Şu an hem yurt dışı hem yurt içinden müthiş talep var. Ürünlerimizi dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. Seccademizi Ortadoğu ülkeleri Suudi Arabistan, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 21 ülkeye ihraç ediyoruz. Maliyeti gayet uygun diyebiliriz, insanların rahatlıkla ulaşabileceği bir ürün."

Ertan, cep seccadelerinin doğada kolayca çözünebilir, çevre dostu maddeler kullanılarak üretildiğini ve su geçirmediğini de vurguladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
SunExpress, iç hat uçuşlarına 4 Haziran'da başlıyor
25 Mayıs 2020 10:24		 Bayramda telefon trafiği arttı, hatlar 'çekmedi'
25 Mayıs 2020 09:00
Fiyatı yükselsin diye, sebzeleri çöpe döküyorlar
23 Mayıs 2020 07:21		 Esnafın tatlı bayram telaşı
21 Mayıs 2020 07:12
Bakan Pekcan: Turquality markaları 5'er yıl desteklenecek
20 Mayıs 2020 13:25		 Kreşlere AVM modeli
20 Mayıs 2020 09:35
Haziranda ofise dönüş hazırlığı
20 Mayıs 2020 09:33		 Meyvede 'bereket' yılı
20 Mayıs 2020 08:20
Salgın sürecinde en çok gıda sektörü internet sitesi açtı
19 Mayıs 2020 14:12		 Kovid-19 sonrası çöken inşaat sektöründe toparlanma sancılı olacak
19 Mayıs 2020 11:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:04 - Erzurum'da 2 mahalle 2 apartman karantinaya alındı12:56 - Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı12:56 - Van'da polisler ekip aracından kaçan çocuğa sürpriz yaptı12:53 - 'Eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek'12:43 - Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı12:38 - AK Parti, CHP ve MHP ile video konferans aracılığıyla bayramlaştı12:36 - Hayvan otlatmaya gittiği arazide tüfeği ateş alan kişi yaşamını yitirdi12:34 - Mehmetçik Suriye'de terör örgütlerine göz açtırmıyor12:30 - Bakan Soylu 'şehit ailesiyle' bir anısını göz yaşları içinde anlattı12:21 - İstanbul Boğazı turkuaza büründü
12:11 - Bayramda hava almaya çıktılar, 9 bin TL ceza yediler12:09 - Başbakan canlı yayında depreme yakalandı12:05 - 65 yıllık evli çiftin, Mehmetçikle 'Bayram Harçlığı' diyaloğu gülümsetti11:50 - Yargıtay'dan haftalık izinle ilgili emsal karar11:49 - Silivri'de köprüden düşen cipin sürücüsü öldü11:48 - Gram altın 379 lira seviyelerinde11:46 - Sağlık çalışanları bayramda da yoğun mesai yaptı11:44 - Uzaktan eğitimle 1926 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Alpay Azap: Sonbaharda ikinci dalga bekliyoruz
Hava ve demir yolu ulaşımında 'biletler' satışta
Pamukkale Üniversitesinden örnek sözleşmeli personel alım ilanı
Milli boksör, sevgilisini öldürdü! Kızın mesajları ortaya çıktı
Öğretmen yer değiştirmeleri neden Haziran'da yapılmıyor?
Bayramlaşmak için gittikleri akrabaları ölü bulundu
Bombalı saldırı polisin operasyonuyla önlendi
Belediye, zabıta müdürlüğünün yetkilerini fen işlerine devretti
YHT bileti alırken dikkat! HES kodu olan herkes gidemeyecek
Geç muvafakat verme işlemine tazminat kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
a101 2
yayla 1
küstün mü sorusu 1
20.05.2020 izmir'de camilerde çav bella çalması 1
ertem şener 1
boynu bükük 1
doğa yürüyüşü 2
Allah çocuklarımın ömrümden alsın size versin 5
sorun yoksa,sorun vardır 1
ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam