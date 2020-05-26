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MEB, özel kurslar sınav ücretlerini 100 TL olarak belirledi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 20.05.2020 tarih ve 7041519 sayılı yazılarıyla Özel Kurslar Sınav Ücretlerini yeniden belirlendi.
 26 Mayıs 2020 00:05
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MEB, özel kurslar sınav ücretlerini 100 TL olarak belirledi

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Sınav Yönergesinin "Kursiyerlerden alınacak sınav ücretleri ve harcamalara ilişkin hususlar" başlıklı 15. maddesinin birinci fıkrasında; "Sınavlarda görev alanlar ile kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere görevlendirilenlere ücretlerinin ödenmesi için kursiyerlerden, Kanunun 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereği Bakanlıkça her yıl ertesi yılın ocak ayından itibaren uygulanmak üzere kasım ayında belirlenen miktarda sınav ücreti alınır." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda 2020 yılında çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri ve uzaktan öğretim yapan kursların sınavlarına girecek kursiyerlerden, 100 TL sınav ücreti alınması Bakanlığımızca uygun görülmektedir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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