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Gram altın 379 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 378,6 liradan işlem görüyor.
 25 Mayıs 2020 11:48
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Gram altın 379 lira seviyelerinde

Cuma günü, altınının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,07 artışla 380,1 liradan tamamladı.

Yeni haftaya değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 378,6 lira seviyesinde seyrediyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.728 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve ekonomilerin yeniden açılarak normalleşme sürecinin başlayacağına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını söyledi.

Bugün, yurt içinde ve ABD'de piyasaların tatil olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715 doların destek 1.740 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini söyledi.
Anadolu Ajansı
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