Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Silivri'de köprüden düşen cipin sürücüsü öldü
Silivri'de köprüden düşen cipin sürücüsü hayatını kaybetti.
|25 Mayıs 2020 11:49
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Caddesi'nde Abdurrahman Hatipoğlu'nun kullandığı 34 KV 4030 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Tuzla Deresi Köprüsü'nden düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Hatipoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
25 Mayıs 2020 12:43
|Hayvan otlatmaya gittiği arazide tüfeği ateş alan kişi yaşamını yitirdi
25 Mayıs 2020 12:36
|Mehmetçik Suriye'de terör örgütlerine göz açtırmıyor
25 Mayıs 2020 12:34
|Afyonkarahisar'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
25 Mayıs 2020 11:00
|Başkentte toplu taşımaya kadın eli değecek
25 Mayıs 2020 10:53
|Erzincan'da kar fırtınası felaketi! 1 kişi donarak öldü
25 Mayıs 2020 09:26
|Milli boksör, sevgilisini öldürdü! Kızın mesajları ortaya çıktı
25 Mayıs 2020 09:20
|Afyonkarahisar'da alkollü kişi silahla ateş etti: 1 ölü, 1 yaralı
25 Mayıs 2020 07:59
|Bayramlaşmak için gittikleri akrabaları ölü bulundu
25 Mayıs 2020 07:49
|Alanya'da köprüden çaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
25 Mayıs 2020 07:36