1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Silivri'de köprüden düşen cipin sürücüsü öldü

Silivri'de köprüden düşen cipin sürücüsü hayatını kaybetti.
 25 Mayıs 2020 11:49
Yazdır
Silivri'de köprüden düşen cipin sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Caddesi'nde Abdurrahman Hatipoğlu'nun kullandığı 34 KV 4030 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Tuzla Deresi Köprüsü'nden düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Hatipoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
25 Mayıs 2020 12:43		 Hayvan otlatmaya gittiği arazide tüfeği ateş alan kişi yaşamını yitirdi
25 Mayıs 2020 12:36
Mehmetçik Suriye'de terör örgütlerine göz açtırmıyor
25 Mayıs 2020 12:34		 Afyonkarahisar'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
25 Mayıs 2020 11:00
Başkentte toplu taşımaya kadın eli değecek
25 Mayıs 2020 10:53		 Erzincan'da kar fırtınası felaketi! 1 kişi donarak öldü
25 Mayıs 2020 09:26
Milli boksör, sevgilisini öldürdü! Kızın mesajları ortaya çıktı
25 Mayıs 2020 09:20		 Afyonkarahisar'da alkollü kişi silahla ateş etti: 1 ölü, 1 yaralı
25 Mayıs 2020 07:59
Bayramlaşmak için gittikleri akrabaları ölü bulundu
25 Mayıs 2020 07:49		 Alanya'da köprüden çaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
25 Mayıs 2020 07:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:04 - Erzurum'da 2 mahalle 2 apartman karantinaya alındı12:56 - Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı12:56 - Van'da polisler ekip aracından kaçan çocuğa sürpriz yaptı12:53 - 'Eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek'12:43 - Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı12:38 - AK Parti, CHP ve MHP ile video konferans aracılığıyla bayramlaştı12:36 - Hayvan otlatmaya gittiği arazide tüfeği ateş alan kişi yaşamını yitirdi12:34 - Mehmetçik Suriye'de terör örgütlerine göz açtırmıyor12:30 - Bakan Soylu 'şehit ailesiyle' bir anısını göz yaşları içinde anlattı12:21 - İstanbul Boğazı turkuaza büründü
12:11 - Bayramda hava almaya çıktılar, 9 bin TL ceza yediler12:09 - Başbakan canlı yayında depreme yakalandı12:05 - 65 yıllık evli çiftin, Mehmetçikle 'Bayram Harçlığı' diyaloğu gülümsetti11:50 - Yargıtay'dan haftalık izinle ilgili emsal karar11:49 - Silivri'de köprüden düşen cipin sürücüsü öldü11:48 - Gram altın 379 lira seviyelerinde11:46 - Sağlık çalışanları bayramda da yoğun mesai yaptı11:44 - Uzaktan eğitimle 1926 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Alpay Azap: Sonbaharda ikinci dalga bekliyoruz
Hava ve demir yolu ulaşımında 'biletler' satışta
Pamukkale Üniversitesinden örnek sözleşmeli personel alım ilanı
Milli boksör, sevgilisini öldürdü! Kızın mesajları ortaya çıktı
Öğretmen yer değiştirmeleri neden Haziran'da yapılmıyor?
Bayramlaşmak için gittikleri akrabaları ölü bulundu
Bombalı saldırı polisin operasyonuyla önlendi
Belediye, zabıta müdürlüğünün yetkilerini fen işlerine devretti
YHT bileti alırken dikkat! HES kodu olan herkes gidemeyecek
Geç muvafakat verme işlemine tazminat kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
küstün mü sorusu 1
bayram şekeri 4
hüzünlü değilim mizacım böyle 1
yayla 1
ertem şener 1
selin ciğerci'nin aylık 600,000 tl kazanması 3
ramazan bayramı boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olması 7
beğendiğin kıyafetin bedenini bulamamak 1
Yeşil 2
tv kanallarındaki eski dizi modası 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam