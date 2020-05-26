MEB, yabancı öğrencilerin de bir üst sınıfa geçmesine karar verdi

Ülkemizde bulunan yabancı öğrencilerin Türkçe dil engeli sebebiyle Türk eğitim sistemine uyumlarını sağlamak amacıyla 2019/15 Sayılı Yabancı Öğrenciler Uyum Sınıfları Genelgesi kapsamında uyum sınıfları oluşturulmuştur.

Covid-19 salgını sürecinde uyum sınıflarında öğrenim gören yabancı öğrenciler için TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim hizmeti sunulmaktadır.

Covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitim gören tüm öğrencilerin mağduriyetlerini önlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verilmesi durumunda yapılamayan derslerin telafisi, sınıf geçme ve öğrencilerin başarısının değerlendirilmesi hususunda değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda Covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitimden faydalanan uyum sınıflarındaki yabancı öğrenciler için de bir takım önlemler alınması ihtiyacı doğmuştur.

Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek 1 Maddesinde çeşitli nedenlerle eğitim ve öğretime ara verilmesi durumunda sadece bir dönem notu bulunan 4'üncü, 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflardaki tüm öğrencilerin ders puanlarının sınıf geçme puanının altında kalıp kalmadığına bakılmaksızın bir üst sınıfa geçeceği; Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek 2 Maddesinde çeşitli nedenlerle eğitim ve öğretime ara verilmesi durumunda bir dönem notu bulunan ortaöğretim öğrencilerinin doğrudan, telafi eğitimi alarak ya da sorumlu olarak bir üst sınıfa geçeceği belirtilmektedir.

2019-2020 ders yılında uyum sınıflarında bulunan ve ilk dönem ders notları oluşmayan yabancı öğrencilerin Yönetmeliklerin olağanüstü nedenlerle eğitime ara verilmesi durumunda uygulanacak sınıf geçme maddelerinden yararlandırılamayacakları değerlendirilmektedir. Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 3-12'nci sınıflara kayıtlı söz konusu yabancı öğrencilerin sınıf geçme süreçlerinin düzenlenmesi ve oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla aşağıda yer alan açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Bu kapsamda 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak kaydıyla uyum sınıflarında öğrenim gören yabancı öğrencilerden;

a) 3'üncü, 4'üncü, 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflarda bulunanların sürekli devamsız olanlar hariç olmak üzere ders notu girişlerine bakılmaksızın bir üst sınıfa denk sayılmak suretiyle bir üst sınıfa geçirilmeleri ancak velinin yazılı talebi olması durumunda ise aynı sınıfı tekrar etmeleri,

b) 8'inci sınıf öğrencilerinin Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav kayıtlarının Bakanlıkça resen gerçekleştirilmesi,

c) 9'uncu, 10'uncu, 11'inci ve 12'nci sınıflarda bulunanların, birinci dönemde yaptıkları devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalmamış iseler, bir defaya mahsus olmak üzere sorumlu olarak sınıf geçmeleri Bakanlığımız ilgili birimlerince uygun görülmektedir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR