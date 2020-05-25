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Başbakan canlı yayında depreme yakalandı

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington yakınlarında 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 25 Mayıs 2020 12:09
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Başbakan canlı yayında depreme yakalandı

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington yakınlarında 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. O anlarda Başbakan Jacinda Ardern, canlı yayınla bir televizyon programındaydı. Sarsıntı başlayınca sakinliğini koruyan başbakan, çevresini kontrol etti. Deprem bittikten sonra da yayına devam etti.
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