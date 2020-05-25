Başbakan canlı yayında depreme yakalandı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİNDEN ÖRNEK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 30 Nisan ve 2 Mayıs tarihli haberlerde kişiye özel ilanları nedeniyle eleştirdiğimiz Pamukkale Üniversitesi bu kez diğer üniversitelere örnek olacak bir ilan yayımladı