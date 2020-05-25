İstanbul Boğazı turkuaza büründü
İstanbul Boğazı, Ramazan Bayramı'nın ilk günü turkuaz rengine büründü. Turkuaz İstanbul Boğazı havadan fotoğraflandı
|25 Mayıs 2020 12:21
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