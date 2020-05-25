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Hayvan otlatmaya gittiği arazide tüfeği ateş alan kişi yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hayvanlarını otlatmaya götüren kişi, taşıdığı tüfeğin ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.
 25 Mayıs 2020 12:36
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Hayvan otlatmaya gittiği arazide tüfeği ateş alan kişi yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hayvanlarını otlatmaya götüren kişi, taşıdığı tüfeğin ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

Kırsal Kalekaya Mahallesi'nde hayvanlarını otlatmaya götüren Ömer B. (50), akşam eve dönmeyince yakınları jandarmaya haber verdi.

Ekipler, mahalle sakinlerinin desteğiyle yaptıkları aramada Ömer B'nin Elmalısu mevkisindeki ormanlık alanda cesedini buldu.

İncelemede Ömer B'nin, taşıdığı tüfeğin ateş alması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ömer B'nin cenazesi, Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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