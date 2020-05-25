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AK Parti, CHP ve MHP ile video konferans aracılığıyla bayramlaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu:- "Birlik, dayanışma ve kardeşlik içerisinde, o ruhla inşallah bu zor günleri hep birlikte atlatırız"- "Cumhur İttifakı olarak ülkemizle ilgili daha çok hayallerimiz, hedeflerimiz ve heyecanlarımız var. Birlikte çok güzel işlere imza atmaya da devam edeceğiz"
 25 Mayıs 2020 12:38
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AK Parti, CHP ve MHP ile video konferans aracılığıyla bayramlaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Birlik, dayanışma ve kardeşlik içerisinde o ruhla inşallah bu zor günleri hep birlikte atlatırız." dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı CHP ve MHP heyetleri ile AK Parti Genel Merkezinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma görüşmesinde Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Ayşegül Eren Özdemir, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Osman Ağzıkara hazır bulundu.

AK Parti'de ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut, Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yaprak Çolak'ın bulunduğu heyet ile bayramlaşma görüşmesi gerçekleştirildi.

AK Parti olarak CHP ailesinin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Sarıeroğlu, "Önemli bir süreçten geçiyoruz. İlk defa deneyimlediğimiz, dünya olarak yeni bir süreç. Her şeyi farklı şekilde yaşadığımız farklı şekilde tecrübe ettiğimiz bir süreç. İnşallah bir daha da aynı şekilde bir süreç yaşamayız son olur dünyamız adına." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıeroğlu, yeni bir dönemde bulunulduğuna işret ederek "Bu vesileyle bayramlaşma programlarımızı iyi bir gelenek oluşmuş durumda ülkemizde, siyasi partiler arasında geçmişten bu yana her şart ve koşul altında gerçekleştirilmiş bayramlaşma programlarımız. Böyle bir dönemde sokağa çıkma kısıtlamasının da olduğu bir bayram sürecindeyiz yaşanan pandemi nedeniyle. Biz bu güzel geleneğin bozulmaması adına tüm siyasi partiler olarak bu dönemde de teknolojiyi bu yeni normalleşme sürecinde inşallah daha farklı olur. Bu dönemde teknolojiyi kullanarak bu bayramlaşmayı gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Sarıeroğlu, başta şehitler olmak üzere pandemi sürecinde (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Sarıeroğlu, sağlık çalışanları ve vatandaşların pandemi sürecine büyük bir hassasiyet gösterdiklerini, hükümetin ortaya koymuş olduğu kararlara büyük oranda riayet ettiklerini ifade ederek dünya ülkelerine fark atarak bu süreci yürütmelerine katkı sağladıkları için teşekkür etti.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin çok güçlü bir çalışma sergilediğini, dünyada ilk defa böyle bir çalışma yapıldığını belirten Sarıeroğlu, ülkenin güvenliği için görev yapan güvelik güçleri ve tüm emekçilere selam gönderdi.

Sarıeroğlu, bu sürecin ardından Türkiye'nin büyük bir sıçrama yapacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Yaptığımız yatırımlar, insan kaynaklarımızın güçlü olması, ülkemizin güçlü olması ve altyapımızın her alanda gerçekten güçlü olması tüm ülkelerden farklı bir şekilde yürütmemize katkı sağladı. Bu süreçte tek yürek olduk Türkiye olarak, tek ses olduk. Bu hastalıkla mücadele sürecinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu ortaya koyduk. İnşallah bu ruh olduktan sonra üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntı ve sorun olmadığını düşünüyoruz."

Sarıeroğlu, bu bayram CHP heyetine pandemi nedeniyle Adana cezeryesi ikram edemediğini ancak gelecek bayramda ikram edeceğini söyledi.

- MHP heyeti ile görüşme

CHP'nin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci ve MYK üyesi Merve Menekşe'den oluşan heyet AK Parti Genel Merkezi ile video konferans yoluyla görüşme yaptı.

Sarıeroğlu, AK Parti ailesi olarak tüm MHP camiasının ve teşkilatlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı. Allah'tan MHP camiasına Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ve kendilerine de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yine bayramlar kutlamayı nasip etmesi temennisinde bulundu.

Sarıeroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kendisinin bayramlaşmak için telefonda görüştüğünü aktardı.

Türkiye'nin pandemi sürecinde iyi bir durumda olduğunu belirten Sarıeroğlu, "18 yıldır yaptığımız sağlık yatırımlarının insan kaynakları anlamındaki o güçlü yapımızın etkilerini görüyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımıza, her kademesinde görev yapan tüm emekçi kardeşlerimizde dahil olmak üzere herkese yürekten ve gönülden teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıeroğlu, daha önce bir örneği bulunmayan bir sürecin yaşandığına dikkati çekerek "Birlik, dayanışma ve kardeşlik içerisinde o ruhla inşallah bu zor günleri hep birlikte atlatırız diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu günlerin atlatılacağını ve önümüzdeki Kurban Bayramı'nda parti genel merkezinde bir arada bulunarak heyetleri ağırlamak istediklerini dile getiren Sarıeroğlu, "Cumhur İttifakı olarak ülkemizle ilgili daha çok hayallerimiz, hedeflerimiz ve heyecanlarımız var. Birlikte çok güzel işlere imza atmaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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