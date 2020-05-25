Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Kayseri'nin Sarız ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
|25 Mayıs 2020 12:43
|Yazdır
Ufuk A. idaresindeki 45 ABC 44 plakalı otomobil, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu Çörekdere Mahallesi'nde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Pantuş U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü ile Aytan A, Sarız Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hayvan otlatmaya gittiği arazide tüfeği ateş alan kişi yaşamını yitirdi
25 Mayıs 2020 12:36
|Mehmetçik Suriye'de terör örgütlerine göz açtırmıyor
25 Mayıs 2020 12:34
|Silivri'de köprüden düşen cipin sürücüsü öldü
25 Mayıs 2020 11:49
|Afyonkarahisar'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
25 Mayıs 2020 11:00
|Başkentte toplu taşımaya kadın eli değecek
25 Mayıs 2020 10:53
|Erzincan'da kar fırtınası felaketi! 1 kişi donarak öldü
25 Mayıs 2020 09:26
|Milli boksör, sevgilisini öldürdü! Kızın mesajları ortaya çıktı
25 Mayıs 2020 09:20
|Afyonkarahisar'da alkollü kişi silahla ateş etti: 1 ölü, 1 yaralı
25 Mayıs 2020 07:59
|Bayramlaşmak için gittikleri akrabaları ölü bulundu
25 Mayıs 2020 07:49
|Alanya'da köprüden çaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
25 Mayıs 2020 07:36