Yurda dönmeyen memurun görevine hangi halde son verilir?

Milli Eğitim Bakanlığının bir valiliğe verdiği görüş yazısına göre, yurt dışında olup da aylıksız izni sona eren memurun, ülkeye dönmek için hiç gayrette bulunmamışsa (uçak bileti alıp almadığı, diş temsilciğimiz nezdinde girişimde bulunup bulunmadığı gibi) görevine son verilebilecektir.

Görüş yazısının sonuç kısmı şu şekildedir:

- Söz konusu personelin ülkemize dönmek amacıyla uçak bileti alıp almadığı, dış temsilciliklerimiz nezdinde girişimlerde bulunup bulunmadığı gibi ülkeye dönme gayretini gösteren hususların Valiliğinizce araştırılarak ilgililerin geri dönüş iradesinin ve bu iradesini yansıtan gayretinin bulunmasına rağmen iradesinin dışında ve elinde olmayan sebeplerle (Covid-19 salgını sebebiyle uçak seferlerinin iptal edilmiş olması, farklı rotalarla gelmesinin mümkün olmaması ve dış temsilciliklerimiz nezdinde yaptığı girişimlerin sonuçsuz kalması gibi) görevinin başına dönemediğinin tespiti halinde bahsi geçen personelin mücbir sebepten dolayı görevine başlamadığının kabul edilmesi,

- Bu durumda olanlara aylıksız izin dönüşü görevine başlamadığı gerekçesiyle görevden çekilmiş sayılma müeyyidesinin uygulanmaması,

- Mücbir (Covid-19 salgını) sebepten dolayı görevine başlayamayanların bu mazeretin devam ettiği sürece haklarında herhangi bir işlem tesis edilmesinin uygun olmayacağı, ancak personelin durumunun ilgili Büyükelçilik marifetiyle sürekli takip edilmesi,

- Ülkeye dönenlerin Sağlık Bakanlığınca 14 gün karantinaya alınması sonucunda durumları iyi olanların görevine başlatılmaları,

gerekmektedir.

İşte o yazı;