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Bayramda da çalışan sağlıkçılardan klipli mesaj

Malatya'da da korona virüs ile mücadeleyi sürdüren Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım sağlıkçılardan klipli bayram mesajı geldi.
 25 Mayıs 2020 13:15
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Bayramda da çalışan sağlıkçılardan klipli mesaj

Malatya'da da korona virüs ile mücadeleyi sürdüren Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım sağlıkçılardan klipli bayram mesajı geldi.

Yeni tıp korona virüs (Covid-19) sürecinde ön saflarda yer alan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Reanimasyon 3 yoğun bakım servisinde çalışan sağlık görevlileri hazırladıkları videolu mesajda, "Göğsümüzde ay yıldız, sel olduk geliyoruz biz" şarkısını birlikte söylediler. "Covid-19 sürecinde ön cephede savaştılar. Yaşamak da, yaşatmak ta ekip işi" ifadelerinin de yer aldığı klipte, Türkiye'de ve Malatya'da yaşayan vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Sosyal medyada yoğun ilgi

Yoğun bakım servisi çalışanlarının hazırlığı klip sosyal medya da yoğun ilgi gördü. Çok sayıda yorum ve beğeni alan klip, kullanıcılar tarafından kendi sayfalarında da paylaşıldı. Klibi izleyenlerden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da, beğendiği klip ile ilgili ise, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla çalışan başta Malatya'mız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim. İyi ki varsınız" yorumunu yaptı.
İhlas Haber Ajansı
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