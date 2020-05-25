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Bakan Selçuk'tan 'Fidandan Çınara' projesine destek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Samsun Bilim Sanat Merkezi tarafından yürütülen 'Fidandan Çınara' adlı sosyal sorumluluk projesine hazırladığı video ile katkı verdi.
 25 Mayıs 2020 13:22
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Bakan Selçuk'tan 'Fidandan Çınara' projesine destek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Samsun Bilim Sanat Merkezi tarafından yürütülen 'Fidandan Çınara' adlı sosyal sorumluluk projesine hazırladığı video ile katkı verdi.

Samsun Bilim ve Sanat Merkezi tarafından korona virüsü salgınında en çok etkilenen 65 yaş üzeri 'koca çınarlara' moral olmak, bu zor günlerde onları yalnız bırakmamak, onların emanet ettiği somut ve soyut kültürel mirasa dikkat çekmek ve korumak ve öğrencilere değerler eğitimini yaşayarak öğretmek amacıyla 15 Mart 2020 tarihinde 'Fidandan Çınara' isimli bir sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

Öğrenci, veli ve öğretmenlerin katkı ve desteği ile büyüyen proje diğer illerde bulunan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden de gelen mesaj ve izletiler ile ulusal bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü. Türkiye'nin dört bir yanında destek yağan projede son olarak Ramazan Bayramı için hazırlanan videolarla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yalnız bırakılmadı. Korona virüsü salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan dede ve nineler ile huzur evlerinde kalan yaşlılar namı değer 'koca çınarlar' çekilen videoları izleyerek moral buldu.

Ramazan Bayramı'nda da devam eden projeye büyüklere moral olmak ve yanlarında olduklarını hatırlatmak amacıyla birçok yönetici, sanatçı ve sporcudan da destek mesajları ve müzik dinletileri içeren katkılar geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal sorumluluk projesine hazırladığı video ile katıldı.

Bakan Selçuk videoda verdiği mesajda, "Kıymetli büyüklerim isterdik ki Ramazan Bayramı'nda sizlerle birlikte olalım ziyaretinize gelelim ve birlikte hasbihal edelim fakat bildiğiniz gibi tüm dünyanın mücadele ettiği bir salgın sürecinin içindeyiz. Sizlerin sağlığı bizler için çok önemli. Yaşadığımız bu süreçten ötürü ziyaretinize gelemeyen bayramınızı kutlayamayan seslerini duyuramayan öğrencilerim öğretmenlerimin sizlere sevgi, saygı ve selamlarını getirdim. Biliyoruz ki sizler bizlerin yollarını gözlemişsinizdir. Fiziki olarak birlikte olmasak da gönüllerimizin sizlerle birlikte olduğunu bilin istedik. Böylece bayramı bayram gibi coşkuyla ve sevinçle, gönül birliği içinde kutlayalım. Birbirimize duyduğumuz bu özlemle hasreti bu vesileyle azaltalım. Biliyoruz ki sizlerin tecrübeleri ve şahsiyetleri ile yoğrulmamış bir eğitim her zaman eksik kalacaktır. Torunlarınıza aktaracağınız birçok tecrübe ve sunacağınız birçok bilgi var. Kuşaklar arasındaki bu aktarım nesilleri birbirine sımsıkı bağlayacaktır. Başta Samsun Huzurevinde kalan kıymetli büyüklerim olmak üzere gelecek bayramlara birlikte ve beraberce kutlamayı temenni ederim. Ramazan Bayramınızı en içten duygularımla kutlar hürmetle ellerinizden öperim" dedi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşku Esen de destek verenler arasındaydı. Esen bu konuda verdiği mesajda, "Bayramlar küçüklerin gözlerindeki mutluluğun büyüklerin gözlerinde her elleri öpüldüğünde gurur gözyaşlarına dönüştüğü özel günlerdir. Bugünlerde fiziksel olarak büyüklerimizden uzak olsak bile gönül olarak hemen yanlarındayız. Yüzlerindeki her çizgide ayrı bir deneyim olan büyüklerimizin ellerinden öper bayramlarını en içten dileklerimle kutlarım. Samsun Bilim Sanat Merkezimizin Fidan'dan Çınar'a isimli sosyal sorumluluk projesi kuşaklararası sevgi bağını daha da güçlendirdi için çok değerlidir. Bayramda büyüklerimizle bizleri bir araya getirdiği için onlara da ayrıca teşekkür ederim" diye konuştu.

Projeye ayrıca Gülsin Onay, Ali Cihat Aşkın, Çetin Akdeniz, Mazlum Çimen, Mine Mucur, Cengiz Kurtoğlu, Hüseyin Turan, Paul Dawyer, Burçin Büke, Musa Göçmen, Şafak Sezer, Sinan Engin ve Tuncay Şanlı gibi sanat ve spor dünyasında ünlü isimler de gönderdikleri videolarla destek verdi.
İhlas Haber Ajansı
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