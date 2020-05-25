Sakarya BB, kenevir üretimine başlıyor
|25 Mayıs 2020 13:45
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce TV264'te canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yüce açıklamasında Sakarya Büyükşehir'in kenevir üretimine başlayacağını söyledi. Gerekli izinlerin ve müracaatların yapıldığını belirten Ekrem Yüce, Tarım A.Ş. bünyesinde Sakarya'da endüstriyel kenevir üretimine başlayacaklarını açıkladı.
Abdurrahman Dilipak kampanya yapıyordu!
Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, uzun süredir kenevir ekiminin serbest bırakılması için yazılar kaleme alıyordu... Pek çok üründe kenevirin kullanıldığını belirten Belediye Başkanı Yüce, kenevir ürünlerinin Çin'den geldiğini ve büyük paralar ödendiğini açıkladı.
Fındık çuvalı bile kenevirde yapılıyor
Yüce, bu üretimi Sakarya'da yaparak dışarıya ödenen paranın önüne geçeceklerini söyledi. Fındık çuvallarında dahi kenevirin kullanıldığını belirten Başkan Yüce, "Sakarya fındık merkezlerinden biridir. Bu hizmet ile de fındık üreticilerimizin yükünü hafifleteceğiz" dedi.
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