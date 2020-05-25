1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sakarya BB, kenevir üretimine başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce canlı yayında kenevir üretimine başlayacaklarını açıkladı.
 25 Mayıs 2020 13:45
Yazdır
Sakarya BB, kenevir üretimine başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce TV264'te canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yüce açıklamasında Sakarya Büyükşehir'in kenevir üretimine başlayacağını söyledi. Gerekli izinlerin ve müracaatların yapıldığını belirten Ekrem Yüce, Tarım A.Ş. bünyesinde Sakarya'da endüstriyel kenevir üretimine başlayacaklarını açıkladı.

Abdurrahman Dilipak kampanya yapıyordu!

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, uzun süredir kenevir ekiminin serbest bırakılması için yazılar kaleme alıyordu... Pek çok üründe kenevirin kullanıldığını belirten Belediye Başkanı Yüce, kenevir ürünlerinin Çin'den geldiğini ve büyük paralar ödendiğini açıkladı.

Fındık çuvalı bile kenevirde yapılıyor

Yüce, bu üretimi Sakarya'da yaparak dışarıya ödenen paranın önüne geçeceklerini söyledi. Fındık çuvallarında dahi kenevirin kullanıldığını belirten Başkan Yüce, "Sakarya fındık merkezlerinden biridir. Bu hizmet ile de fındık üreticilerimizin yükünü hafifleteceğiz" dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İhtiyaç sahiplerine yemek götürmek için paçaları sıyırıp dereleri geçtiler
25 Mayıs 2020 15:09		 Gaziantep'te vakalar artıyor... Bayramın ilk gününde 49 yeni vaka
25 Mayıs 2020 14:43
Bir ay sonra yeni vaka görülen ilde, 23 kişi karantinada
25 Mayıs 2020 14:23		 Belediye Başkanı'ndan şeker isteyen çocuğa sürpriz
25 Mayıs 2020 14:05
Sivas Valiliği, talep eden 1058 öğrenciye kitap dağıttı
25 Mayıs 2020 11:09		 Belediye, zabıta müdürlüğünün yetkilerini fen işlerine devretti
25 Mayıs 2020 00:03
Camisiz minare ilçenin sembolü oldu
24 Mayıs 2020 21:33		 Yozgat'ta jandarma ve polis, şehitliği ziyaret etti
24 Mayıs 2020 18:48
Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
24 Mayıs 2020 18:40		 30 farklı şekilde üretiliyor: Kilosu 300 lirayı buluyor
24 Mayıs 2020 18:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:09 - İhtiyaç sahiplerine yemek götürmek için paçaları sıyırıp dereleri geçtiler14:59 - Arazi kavgasında yeğenini bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı14:56 - Bakan Kurum: Kaçak yapılar tespit edildi, tümü yıkılacak14:48 - Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de14:43 - Gaziantep'te vakalar artıyor... Bayramın ilk gününde 49 yeni vaka14:39 - Radyolardan Kampanyaya destek... 20 radyo ortak yayında14:23 - Bir ay sonra yeni vaka görülen ilde, 23 kişi karantinada14:19 - Koronavirüs hastaları 11. günün ardından bulaşıcı değil14:05 - Belediye Başkanı'ndan şeker isteyen çocuğa sürpriz13:58 - Euroleague ve Eurocup'ta sezon iptal
13:52 - Washington Post yazdı: Türk droneleri Hafter'e destek verenleri utandırdı13:47 - Yargıtay'dan önemli karar! Retweet yaparken iyice düşünün13:45 - Sakarya BB, kenevir üretimine başlıyor13:44 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı13:43 - Türkiye'de salgın ne zaman bitecek, ilk kez kesin tarih verildi13:32 - Eşe darp şüphelisi mali müşavir, plakasından yakalandı13:30 - Bakan Soylu 'şehit ailesiyle' bir anısını gözyaşları içinde anlattı13:22 - Bakan Selçuk'tan 'Fidandan Çınara' projesine destek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli boksör, sevgilisini öldürdü! Kızın mesajları ortaya çıktı
Prof. Alpay Azap: Sonbaharda ikinci dalga bekliyoruz
Hava ve demir yolu ulaşımında 'biletler' satışta
'Eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek'
Türkiye'de salgın ne zaman bitecek, ilk kez kesin tarih verildi
Pamukkale Üniversitesinden örnek sözleşmeli personel alım ilanı
Öğretmen yer değiştirmeleri neden Haziran'da yapılmıyor?
Bayramlaşmak için gittikleri akrabaları ölü bulundu
Bombalı saldırı polisin operasyonuyla önlendi
65 yıllık evli çiftin, Mehmetçikle 'Bayram Harçlığı' diyaloğu gülümsetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ramazan bayramı boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olması 7
ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı 1
ak parti'nin gönül seferberliği hareketi 1
RTÜK'ten Sevda Noyan kararı 2
koptu geliyor 1
baklava 2
20.05.2020 izmir'de camilerde çav bella çalması 1
geçmiş bayramınız kutlu olsun 1
puanlama 3
Boş boş oturmak 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam