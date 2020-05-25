Euroleague ve Eurocup'ta sezon iptal
Euroleague'de bugün yapılan toplantı sonrası THY Euroleague'de ve Eurocup'ta sezon iptal edildi.
|25 Mayıs 2020 13:58
|Yazdır
Basketbolda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonu iptal edildi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Avrupa Ligi yönetiminin video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı bildirildi.
Toplantıda, THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonunun iptal edilmesi yönünde karar alındığı aktarıldı.
Lig ve kupanın, 2020-2021 sezonunda aynı takımlarla yapılacağı duyuruldu. Avrupa Ligi'nde yeni sezonun 1 Ekim, Avrupa Kupası'nda ise 30 Eylül'de başlayacağı belirtildi.
İki organizasyon da 12 Mart'ta salgın nedeniyle askıya alınmıştı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de
25 Mayıs 2020 14:48
|Caner Erkin: Frank de Boer, İnter kariyerimi bitirdi
24 Mayıs 2020 22:31
|Yeni Malatyaspor'da 2 kişide koronavirüs çıktı
22 Mayıs 2020 19:45
|Acun Ilıcalı: Denizlispor-Fenerbahçe maçının skorunu değiştirmek isterdim
22 Mayıs 2020 10:46
|Ünlü futbolcu 1 milyon dolar bağış topladı, cami yaptıracak
21 Mayıs 2020 23:06
|'18 kulübün tamamı ile liglerin başlaması konusunda anlaştık'
20 Mayıs 2020 17:57
|19 Mayıs'a çocuk bayramı diyen Arda Turan'ın savunması
20 Mayıs 2020 10:15
|Adnan Polat'a Arnavutluk'ta 24 milyon liralık vurgun
20 Mayıs 2020 09:45
|Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Başkanı'ndan sevindiren haber
19 Mayıs 2020 18:56
|Galatasaray Başkanı yoğun bakımdan çıkarıldı
19 Mayıs 2020 15:29