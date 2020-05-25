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Euroleague ve Eurocup'ta sezon iptal

Euroleague'de bugün yapılan toplantı sonrası THY Euroleague'de ve Eurocup'ta sezon iptal edildi.
 25 Mayıs 2020 13:58
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Euroleague ve Eurocup'ta sezon iptal

Basketbolda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonu iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Avrupa Ligi yönetiminin video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı bildirildi.

Toplantıda, THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonunun iptal edilmesi yönünde karar alındığı aktarıldı.

Lig ve kupanın, 2020-2021 sezonunda aynı takımlarla yapılacağı duyuruldu. Avrupa Ligi'nde yeni sezonun 1 Ekim, Avrupa Kupası'nda ise 30 Eylül'de başlayacağı belirtildi.

İki organizasyon da 12 Mart'ta salgın nedeniyle askıya alınmıştı.
İhlas Haber Ajansı
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