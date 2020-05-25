1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye Başkanı'ndan şeker isteyen çocuğa sürpriz

Bayram şekeri için gözyaşı döken minik Kartal'ın "Belediye başkanı bir kutu şeker gönderin" diyerek ağlama videosu ablası tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü. Videoyu izleyen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin küçük çocuğa şeker gönderdi ve bayramını kutladı. O anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.
 25 Mayıs 2020 14:05
Yazdır
Belediye Başkanı'ndan şeker isteyen çocuğa sürpriz

Pendik Şeyhli Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Kartal Tezcan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayram şekeri alamadı. Bu durumunu ağlayarak dile getiren minik Kartal'ın o anlarını 12 yaşındaki ablası Bade Tezcan kayıt altına aldı ve Pendik Belediyesi ile sosyal medyadan paylaştı.

Kartal'ın "Belediye Başkanım artık bir kutu da şeker gönderin. Bir şeker bile alamadım. Şeker Bayramı'nı kutlayamadım" sözlerine ilgisiz kalmayan Belediye Başkanı Ahmet Cin, çocuğun adresine ekiplerini yönlendirdi. Ekipler, hem Kartal'a hem de abla Bade'ye oyuncak, kitap ve şeker hediye etti.

Ayrıca, Başkan Ahmet Cin telefonda görüntülü olarak görüştüğü Kartal ve Bade kardeşleri belediyeye davet etti. İki kardeş Başkan Ahmet Cin'e kendilerini kırmadığı için teşekkür etti. Küçük çocuğun ağladığı anlar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İhtiyaç sahiplerine yemek götürmek için paçaları sıyırıp dereleri geçtiler
25 Mayıs 2020 15:09		 Gaziantep'te vakalar artıyor... Bayramın ilk gününde 49 yeni vaka
25 Mayıs 2020 14:43
Bir ay sonra yeni vaka görülen ilde, 23 kişi karantinada
25 Mayıs 2020 14:23		 Sakarya BB, kenevir üretimine başlıyor
25 Mayıs 2020 13:45
Sivas Valiliği, talep eden 1058 öğrenciye kitap dağıttı
25 Mayıs 2020 11:09		 Belediye, zabıta müdürlüğünün yetkilerini fen işlerine devretti
25 Mayıs 2020 00:03
Camisiz minare ilçenin sembolü oldu
24 Mayıs 2020 21:33		 Yozgat'ta jandarma ve polis, şehitliği ziyaret etti
24 Mayıs 2020 18:48
Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
24 Mayıs 2020 18:40		 30 farklı şekilde üretiliyor: Kilosu 300 lirayı buluyor
24 Mayıs 2020 18:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:09 - İhtiyaç sahiplerine yemek götürmek için paçaları sıyırıp dereleri geçtiler14:59 - Arazi kavgasında yeğenini bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı14:56 - Bakan Kurum: Kaçak yapılar tespit edildi, tümü yıkılacak14:48 - Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de14:43 - Gaziantep'te vakalar artıyor... Bayramın ilk gününde 49 yeni vaka14:39 - Radyolardan Kampanyaya destek... 20 radyo ortak yayında14:23 - Bir ay sonra yeni vaka görülen ilde, 23 kişi karantinada14:19 - Koronavirüs hastaları 11. günün ardından bulaşıcı değil14:05 - Belediye Başkanı'ndan şeker isteyen çocuğa sürpriz13:58 - Euroleague ve Eurocup'ta sezon iptal
13:52 - Washington Post yazdı: Türk droneleri Hafter'e destek verenleri utandırdı13:47 - Yargıtay'dan önemli karar! Retweet yaparken iyice düşünün13:45 - Sakarya BB, kenevir üretimine başlıyor13:44 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı13:43 - Türkiye'de salgın ne zaman bitecek, ilk kez kesin tarih verildi13:32 - Eşe darp şüphelisi mali müşavir, plakasından yakalandı13:30 - Bakan Soylu 'şehit ailesiyle' bir anısını gözyaşları içinde anlattı13:22 - Bakan Selçuk'tan 'Fidandan Çınara' projesine destek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli boksör, sevgilisini öldürdü! Kızın mesajları ortaya çıktı
Prof. Alpay Azap: Sonbaharda ikinci dalga bekliyoruz
Hava ve demir yolu ulaşımında 'biletler' satışta
'Eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek'
Türkiye'de salgın ne zaman bitecek, ilk kez kesin tarih verildi
Pamukkale Üniversitesinden örnek sözleşmeli personel alım ilanı
Öğretmen yer değiştirmeleri neden Haziran'da yapılmıyor?
Bayramlaşmak için gittikleri akrabaları ölü bulundu
Bombalı saldırı polisin operasyonuyla önlendi
65 yıllık evli çiftin, Mehmetçikle 'Bayram Harçlığı' diyaloğu gülümsetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ertem şener 1
nerde o eski bayramlar 1
bayram şekeri 3
soğuk 2
selin ciğerci'nin aylık 600,000 tl kazanması 3
puanlama 3
baklava 2
ramazan bayramı boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olması 7
faşo ağa 1
doğa yürüyüşü 2
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam