Koronavirüs hastaları 11. günün ardından bulaşıcı değil

Yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı dünya genelinde 5 milyon 500 bini aşarken Singapurlu bilim insanlarından hastalığa ilişkin yeni bir araştırma geldi.

Singapur Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi ve Tıp Akademisi'nden bilim insanları 73 Covid-19 hastasını inceledi.

Araştırmada, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanan hastaların semptom (öksürük, ateş) göstermeden önceki 2 gün ile virüs bulaştıktan 11 gün sonraya kadar bulaşıcı olduğu açıklandı. Bununla birlikte çalışmaya katılan gönüllerinin 11 günün ardından izole edilmediği aktarıldı.

İKİNCİ HAFTADAN SONRA AKTİF VİRÜS BULUNAMADI

Çalışmanın yazarları, "Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana biriken verilere dayanarak, semptomatik bireylerde bulaşıcı hastalık dönemi semptomların başlamasından yaklaşık iki gün önce başlar ve semptomların başlangıcının ardından yedi ile on gün sonrasına kadar devam eder. Aktif viral replikasyon ilk haftadan sonra hızla düşer. Çalışmamızda hastalığın ikinci haftasından sonra canlı virüs bulunamadı" ifadelerini kullandı.

HASTALARIN NE ZAMAN TABURCU OLABİLECEĞİNİ ETKİLEYEBİLİR

Öte yandan, hastaların 11 günün ardından testlerde Covid-19 pozitif çıkmalarına rağmen hastalığı etrafa yaymadıkları belirtildi. Uzmanlar, vücutta kalan aktif olmayan virüs parçacıkları nedeniyle testlerin yanılabileceğini belirtti.

Bilim insanları, hastalığın yayılma yeteneği üzerine yaptıkları araştırmanın, hastanede tedavi olan Covid-19 hastalarının ne zaman taburcu edileceğine ve normal hayata dönebileceklerine dair karar alınmasına ilişkin yardımcı olabileceğini bildirdi.