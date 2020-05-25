1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs hastaları 11. günün ardından bulaşıcı değil

Singapur'da yapılan bir araştırmada yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının testlerde pozitif çıksa bile virüse yakalandıktan 11 gün sonra bulaşıcı olmadığı belirtildi.
 25 Mayıs 2020 14:19
Yazdır
Koronavirüs hastaları 11. günün ardından bulaşıcı değil

Yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı dünya genelinde 5 milyon 500 bini aşarken Singapurlu bilim insanlarından hastalığa ilişkin yeni bir araştırma geldi.

Singapur Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi ve Tıp Akademisi'nden bilim insanları 73 Covid-19 hastasını inceledi.

Araştırmada, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanan hastaların semptom (öksürük, ateş) göstermeden önceki 2 gün ile virüs bulaştıktan 11 gün sonraya kadar bulaşıcı olduğu açıklandı. Bununla birlikte çalışmaya katılan gönüllerinin 11 günün ardından izole edilmediği aktarıldı.

İKİNCİ HAFTADAN SONRA AKTİF VİRÜS BULUNAMADI

Çalışmanın yazarları, "Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana biriken verilere dayanarak, semptomatik bireylerde bulaşıcı hastalık dönemi semptomların başlamasından yaklaşık iki gün önce başlar ve semptomların başlangıcının ardından yedi ile on gün sonrasına kadar devam eder. Aktif viral replikasyon ilk haftadan sonra hızla düşer. Çalışmamızda hastalığın ikinci haftasından sonra canlı virüs bulunamadı" ifadelerini kullandı.

HASTALARIN NE ZAMAN TABURCU OLABİLECEĞİNİ ETKİLEYEBİLİR

Öte yandan, hastaların 11 günün ardından testlerde Covid-19 pozitif çıkmalarına rağmen hastalığı etrafa yaymadıkları belirtildi. Uzmanlar, vücutta kalan aktif olmayan virüs parçacıkları nedeniyle testlerin yanılabileceğini belirtti.

Bilim insanları, hastalığın yayılma yeteneği üzerine yaptıkları araştırmanın, hastanede tedavi olan Covid-19 hastalarının ne zaman taburcu edileceğine ve normal hayata dönebileceklerine dair karar alınmasına ilişkin yardımcı olabileceğini bildirdi.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Washington Post yazdı: Türk droneleri Hafter'e destek verenleri utandırdı
25 Mayıs 2020 13:52		 Türkiye'de salgın ne zaman bitecek, ilk kez kesin tarih verildi
25 Mayıs 2020 13:43
Başbakan canlı yayında depreme yakalandı
25 Mayıs 2020 12:09		 Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 5,5 milyonu geçti
25 Mayıs 2020 10:22
Trump'ın önerdiği koronavirüs ilaçları ölüm oranını artırıyor
24 Mayıs 2020 16:53		 Koronavirüs vaka sıralaması değişti... Türkiye kaçıncı sırada?
24 Mayıs 2020 09:50
Salgının yeni merkez üssü... Sıralamada Rusya'yı geçti
24 Mayıs 2020 07:41		 Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 300 bini aştı
23 Mayıs 2020 10:14
UNICEF uyardı: 80 milyon çocuk risk altında
22 Mayıs 2020 21:38		 Fransa Ekonomi Bakanı: Renault tamamen kapanabilir
22 Mayıs 2020 18:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:09 - İhtiyaç sahiplerine yemek götürmek için paçaları sıyırıp dereleri geçtiler14:59 - Arazi kavgasında yeğenini bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı14:56 - Bakan Kurum: Kaçak yapılar tespit edildi, tümü yıkılacak14:48 - Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de14:43 - Gaziantep'te vakalar artıyor... Bayramın ilk gününde 49 yeni vaka14:39 - Radyolardan Kampanyaya destek... 20 radyo ortak yayında14:23 - Bir ay sonra yeni vaka görülen ilde, 23 kişi karantinada14:19 - Koronavirüs hastaları 11. günün ardından bulaşıcı değil14:05 - Belediye Başkanı'ndan şeker isteyen çocuğa sürpriz13:58 - Euroleague ve Eurocup'ta sezon iptal
13:52 - Washington Post yazdı: Türk droneleri Hafter'e destek verenleri utandırdı13:47 - Yargıtay'dan önemli karar! Retweet yaparken iyice düşünün13:45 - Sakarya BB, kenevir üretimine başlıyor13:44 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı13:43 - Türkiye'de salgın ne zaman bitecek, ilk kez kesin tarih verildi13:32 - Eşe darp şüphelisi mali müşavir, plakasından yakalandı13:30 - Bakan Soylu 'şehit ailesiyle' bir anısını gözyaşları içinde anlattı13:22 - Bakan Selçuk'tan 'Fidandan Çınara' projesine destek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli boksör, sevgilisini öldürdü! Kızın mesajları ortaya çıktı
Prof. Alpay Azap: Sonbaharda ikinci dalga bekliyoruz
Hava ve demir yolu ulaşımında 'biletler' satışta
'Eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek'
Türkiye'de salgın ne zaman bitecek, ilk kez kesin tarih verildi
Pamukkale Üniversitesinden örnek sözleşmeli personel alım ilanı
Öğretmen yer değiştirmeleri neden Haziran'da yapılmıyor?
Bayramlaşmak için gittikleri akrabaları ölü bulundu
Bombalı saldırı polisin operasyonuyla önlendi
65 yıllık evli çiftin, Mehmetçikle 'Bayram Harçlığı' diyaloğu gülümsetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ak parti'nin gönül seferberliği hareketi 1
ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı 1
RTÜK'ten Sevda Noyan kararı 2
ertem şener 1
koptu geliyor 1
geçmiş bayramınız kutlu olsun 1
Bayram günü operatörlerin çekmemesi 2
ramazan bayramı 5
evde kendi saçını kesenler 2
selin ciğerci'nin aylık 600,000 tl kazanması 3
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam