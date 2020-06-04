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WhatsApp grubundan çıkan memura disiplin cezası verilebilir mi?

Kamu kurumu yöneticilerinin oluşturduğu whatsApp gruplarından gerekçesiz şekilde çıkan kamu personeline disiplin cezası verilir mi?
 04 Haziran 2020 11:30
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WhatsApp grubundan çıkan memura disiplin cezası verilebilir mi?

Hemen hepimizin tanımadığımız pek çok kişinin kayıtlı olduğu bir whatsapp grubuna dahil edildiği ve gelen bunaltıcı mesajlar sonrasında gruptan hızla çıktığı olmuştur. Özellikle bayramlarda ve kandillerde bu sıkça başımıza geliyor. Telefon numarası gibi kişisel bir veri onayımız alınmadan çok rahat paylaşılabiliyor.

Whatsapp gündelik hayatımızda sıkça kullandığımız pratik bir uygulama. Sadece bizde değil tüm dünyada belki de mobil cihaz kullanan en çok tercih ettiği uygulama. Anlık yazılı, sesli ve görüntülü mesajlaşma, sesli ve görüntülü iletişim, durum paylaşımı, toplu mesaj, dosya paylaşımı uygulama üzerinde yapabildiğimiz işlemler.

İlk başlarda arkadaş, eş, dost, akraba arasında iletişim amacıyla kullanılan uygulama son zamanlarda resmi kurumlarda da yaygın hale geldi. Uygulamanın görevin işbirliği içerisinde yapılmasına katkısı büyük. Kamu personelinin büyük çoğunluğu görevli oldukları birimler bazında iş amaçlı whatsapp grubu üyesi. Uygulamanın yerli ve milli olmaması hiç sorun edilmiyor. Korona günlerinde uygulamanın kurumlar bazında kullanım oranı çok yükseldi. Toplantılar zoom üzerinden yapılıyor, bilgi akışı whatsapp ile sağlanıyor.

2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde koronavirüs kapsamında alınan önlemler arasında kamu personelinin uzaktan çalışması da yer almaktadır. Pek çok kamu kurumunda personel internet üzerinden evlerinde çalışabilmekte, elektronik imzalı yazışma yapabilmektedir. Ancak whatsapp uygulamasının Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile getirilen uzaktan çalışmanın ana unsuru olamayacağını, yardımcı bir unsur olabileceğini düşünmekteyiz. Genelgede öngörülen uzaktan çalışma kurumun evrak akışı, resmi yazışmaları ve elektronik imza sürecini kapsamalıdır. Whatsapp'tan resmi işlemlerin yerine getirilmesinde hızlı ve informel bilgi akışı imkanı sunduğu için yararlanılmalıdır.

Hayatımıza hızlı bir şekilde girdiği ve çok yaygın bir kullanımı olduğu için kamu kurumlarında da tercih edilmekle birlikte uygulamanın kullanılmasına ilişkin herhangi bir usul ve esas bulunmamaktadır. Genellikle amirler birimlerinde görevli personeli gruba üye yapmakta, grupta resmi işler yanında gündelik, kişisel paylaşımlar yapılmaktadır. Mesai saati sınırlaması da olmadığı için sürekli mesaj gelebilmekte, kişinin özel hayatının ve bulunduğu ortamın dikkate alınması mümkün olamamaktadır. Sosyal yönü kuvvetli olan personel daha yoğun paylaşım yaparken çoğu personel izleyici konumda bulunmaktadır. Bu durum bazan rahatsızlığa sebebiyet vermekte, personel grubu faydasız, grupta kalmayı gereksiz görmesine rağmen amirlerinin tepkisini çekmemek adına gruptan ayrılamamaktadır.

Bu konuda ne yapılabilir? Uygulama pek çok kolaylığı içinde barındırıyor. Anlık ve hızlı bilgi akışı yönetim için bulunmaz bir fırsat. Olumsuzluk yaşanmaması için bazı önlemler alınabilir. Hizmetin niteliğine göre zorunlu üyelik değil, grup üyeliği davetiyesi gönderilebilir, böylece isteyen personel katılabilir. Sadece yöneticinin paylaşım yapabildiği grup oluşturulabilir, belirli bir göreve özgü dar kapsamlı oluşturulabilir, grup oluşturulurken kısa da olsa usul ve esas belirlenebilir. Grubun amacı, paylaşımların içeriği, saat sınırlaması getirilebilir. Grup üyeliği isteğe bağlı hale getirilebilir. Bunlar ilk aklımıza gelen örnekler.

Personel sorumluluk almaktan kaçtığı için gruptan çıkabilir, gereksiz ve zamansız paylaşımlardan rahatsız olduğu için çıkabilir, hukuki olmadığını düşünebilir.

Peki gruptan çıkan bir personel hakkında işlem yapılabilir mi? Bu konuda kesin bir şey söylemek zor. Her olayın kendi koşulları içinde değerlendirilmesi gerekiyor. Kamu hizmetlerinin yütürülmesinde kolaylık sağlayan ancak mevzuat dayanağı olmayan, elektronik tebligat kapsamına girmeyen bir uygulamayı personel kullanmak zorunda mıdır?

657 sayılı Kanunun 11. maddesine göre, Devlet memurları amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludur. Memur amirinden aldığı emri mevzuat hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde israr eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Bu hükme göre amirin whatsapp üzerinden emir vermesinin mümkün olduğu anlaşılıyor.

Kanunun 10. maddesinde ise, amirlerin kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun ve diğer mevzuatla belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumlu oldukları, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranmaları, amirlik yetkisini kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslar içinde kullanmaları gerektiği hükme bağlanmıştır.

Konumuzla doğrudan ilgili olmasa da olağanüstü durumlarda prosedürlere bağlı kalmanın sıkıntılara yol açabildiğini göstermesi bakımından iyi bir örnek olduğu için hepimizin bildiği bir örneği hatırlatmakta fayda var. 15 Temmuz gecesi Başbakan Binali Yıldırım darbecilerin kullandığı uçakların düşürülmesi konusunda telefonla talimat vermesi üzerine Hava Kuvvetlerindeki yetkili komutan yazılı emir istiyor. Başbakan'ın bunun üzerine "Bu saatte sana nereden yazılı emir vereyim, sesimi kayda alın, vurun" şeklindeki emri hafızalarımızda.

Bütün bu açıklamalar ışığında, kurum veya birim amirinin hizmete yönelik olarak oluşturduğu whatsapp grubundan bir gerekçe belirtmeden ayrılmak şık durmuyor açıkçası. Nezaketen özel olarak rahatsızlığın ifade edilerek, grup yöneticisi tarafından gruptan çıkarılmanın daha uygun olacağı kanaatindeyiz.

Ayrıca kurum yöneticilerinin de gerekli gereksiz konularda ilgili ilgisiz bütün personeli grup üyesi yapmaması, grubun amacının, içeriğinin, sınırlarının önceden belirlenmesi ve işlevi kalmayan grubun kapatılması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Peki, amirlerin gruptan çıkan personelden savunma istemesi mümkün müdür? Amirler her durumda savunma isteyebilir. Savunmaya konu iddianın mahiyeti, olayın kendine özgü şartları hep birlikte değerlendirilerek bir karara varılabilir. Amirlik yetkisi keyfi olarak kullanılamaz.

Bütün bunlardan sonra, ideal ölçüde oluşturulmuş hizmete yönelik bir whatsapp grubu üyeliğinden bir gerekçe göstermeksizin ayrılma eylemi 125. maddede sayılan ve uyarma cezasını gerektiren "Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak" kapsamına sokulabilir.
Memurlar.Net - Özel

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