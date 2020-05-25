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İdari izin, dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma sona mı erdi?

Muhasebat Genel Müdürlüğünün son yazısı bağlamında, tüm idari izinlerin sona erdiği şeklinde bazı değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu değerlendirmeleri ele alacağız.
 25 Mayıs 2020 16:50
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İdari izin, dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma sona mı erdi?

Soru: Bazı İnternet sitelerinde 22.05.2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ivedi ve günlü şekilde 27.05.2020 tarihinden itibaren dönüşümlü çalışmanın bitmesi için kurumlara yazı gönderildiği söyleniyor. Bu doğru mu?

Cevap:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 22 Mayıs 2020 tarihli ve 278160 sayılı yazısı ile 22 Mayıs 2020 Cuma günü mesai bitimi itibarıyla esnek çalışma uygulamasının sonlandırıldığı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığnın 13.3.2020 tarihli yazısıyla idari izinli sayılanlar hariç olmak üzere tüm personelin 27 Mayıs 2020 tarihinde tam zamanlı olarak mesailerine devam etmeleri gerektiği talimatlandırılmıştır.

Kamuda idari izinlerin dayanağı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 13.3.2020 tarihli ve E.12362 sayılı yazısı ile 22 Mart 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi olup, söz konusu yazı ve Genelge çerçevesinde yaşadığımız salgın hastalık sürecinde idari izin kullanan kamu personeli üç grupta toplanabilir.

. İlk grup; hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezevantajlı gruplar, (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar)

. İkinci grup; okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanlar (Sağlık Bakanlığı ile yükseköğretim kurumlarının sağlık birimlerinde görevli personel yıllık izin kullanabilir). Bu gruptakilerin idari izinli sayılabilmesi kurumların takdirine bırakılmıştır.

. Üçüncü grup; esnek çalışma kapsamında dönüşümlü çalışan personelden fiilen göreve gelmeyenler,

Yukarıda yer verdiğimiz ilk grup personelin idari izinli sayılmasında kurumların takdir hakkı bulunmazken ikinci ve üçüncü grup personel konusunda kurumlar farklı uygulamalar yapabilir.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 13.3.2020 tarihli ve E.12385 sayılı yazısı ile, salgınla etkin bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı personeli hakkındaki uygulamanın Bakanlıkça değerlendirilmesi talimatlandırılmıştır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı 13 Mart 2020 tarihli ve 912 sayılı yazı ve 18 Mart 2020 tarihli ve 929 sayılı yazılar ile Bakanlık personelinin idari izinleri konusunda düzenleme yapmıştır.

2020/4 sayılı Genelgenin 5. paragrafında, "İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorundadır." denilmektedir. Aynı hususa Sağlık Bakanlığının 18 Mart 2020 tarihli ve 929 sayılı personel izinleri konulu yazısında da yer verilmiştir. Söz konusu yazının 6. maddesinde, "Sağlık hizmetinin sunumunda artan acil bir ihtiyaç olması halinde, yukarıda sayılan izinlerin sonlandırılıp ilgili personelin görevlerine dönmesinin sağlanmasına ilişkin olarak kurum amirlerine yetki verilmiştir..." denilmektedir.

Sonuç olarak, idare ihtiyaç halinde idari izinli sayılan personelini göreve çağırabilmektedir.

2020/4 sayılı Genelgede, "COVID-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler;" denildiğinden idari izin sürecinin tümüyle sona ermesi için yeni bir Genelge yürürlüğe konulmalıdır. Usulde paralellik ilkesi de bunu gerektirmektedir. Bu kapsamda yeni bir Genelge çıkmadığı sürece idari izin devam edecek.

Muhasebat Genel Müdürlüğünün yazısı ise sadece adı geçen Genel Müdürlük personelinin mesai düzenine ilişkin olup, hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezevantajlı gruplar, (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) idari izin kullanmaya devam edecek, bunun dışında ikinci ve üçüncü grup kapsamına giren Genel Müdürlük personeli ise 27 Mayıs tarihinde işbaşı yapacaktır.
Memurlar.Net - Özel

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