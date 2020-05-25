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Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de

Sarı lacivertliler, yaptığı resmi açıklamada, eski yıldızlarının teknik ekibe katıldığını açıkladı.
 25 Mayıs 2020 14:48
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Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'de flaş gelişme... Sarı lacivertliler, yaptığı resmi açıklamada Mehmet Aurelio'nın teknik heyete katıldığını duyurdu.

İşte o açıklama;

"Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır.

Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio'ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Kaynak: Fotomaç
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