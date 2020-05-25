Bakan Kurum: Kaçak yapılar tespit edildi, tümü yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Antalya'daki denetimlerde 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit edildiğini ve tespit edilen tüm kaçak yapıların yıkımının gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

- Kıyılarımızda kaçak, imara aykırı yapılarla ilgili imar denetçilerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Antalya'da Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal SİT alanlarımızda bugüne kadar 247 denetim gerçekleştirdik. 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik.

-Tespit ettiğimiz bu kaçak yapıların 266'sı Kaş, 49'u Kemer, 40'ı Demre, 15'i Manavgat ilçelerimizde bulunuyor. Yerel yönetimlerimize verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tespit edilen tüm kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz.