Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Arazi kavgasında yeğenini bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
|25 Mayıs 2020 14:59
|Yazdır
Samsun'un Çarşamba ilçesinde arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bölmeçayır Mahallesi'ndeki tarlasına giden Orhan S.(43), aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amcası N.S. ve oğlu S.S. ile karşılaştı.
Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.S. ve S.S, Orhan S'ye bıçak ve baltayla saldırdı.
İhbar üzerine mahalleye sevk edilen jandarma ile sağlık ekipleri, Orhan S'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Hafif yaralanan N.S. ve oğlu S.S. ise Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Eşe darp şüphelisi mali müşavir, plakasından yakalandı
25 Mayıs 2020 13:32
|Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
25 Mayıs 2020 12:43
|Hayvan otlatmaya gittiği arazide tüfeği ateş alan kişi yaşamını yitirdi
25 Mayıs 2020 12:36
|Mehmetçik Suriye'de terör örgütlerine göz açtırmıyor
25 Mayıs 2020 12:34
|Silivri'de köprüden düşen cipin sürücüsü öldü
25 Mayıs 2020 11:49
|Afyonkarahisar'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
25 Mayıs 2020 11:00
|Başkentte toplu taşımaya kadın eli değecek
25 Mayıs 2020 10:53
|Erzincan'da kar fırtınası felaketi! 1 kişi donarak öldü
25 Mayıs 2020 09:26
|Milli boksör, sevgilisini öldürdü! Kızın mesajları ortaya çıktı
25 Mayıs 2020 09:20
|Afyonkarahisar'da alkollü kişi silahla ateş etti: 1 ölü, 1 yaralı
25 Mayıs 2020 07:59