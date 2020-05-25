Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bayramda da devam ediyor
|25 Mayıs 2020 15:21
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Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle başlattığı evlat nöbeti Ramazan Bayramı'nda da sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 265'inci gününe girdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aileler, eylemlerine kaldıkları otelde devam ediyor.
Dağa kaçırılan kızı Ceylan için Bursa'dan gelerek eyleme katılan anne Türkan Mutlu, 6 yıldır kızından haber alamadığını söyledi.
Bayram günlerinde acısının tazelendiğini dile getiren Mutlu, "Acımı anlatamıyorum. Bayram nedir bilmiyoruz. Davamdan vazgeçmem, kızımı istiyorum. Kızım sen gittiğinden beri evde ölü gibiyiz." dedi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelerek eyleme katılan anne Zümrüt Salim de kendilerine büyük bir acı yaşatıldığını ifade edildi.
Evlatlarına hasret bayram sevinci yaşayamadıklarını anlatan Salim, çocuklarına kavuşmak istediklerini belirtti.
Salim, yaşadıkları acıdan HDP'yi sorumlu tuttuklarını aktararak, çocuklarını almadan gitmeyeceklerini kaydetti.
- "Beş yıldır ağlıyoruz. Bayram görmedik"
Beş yıl önce dağa kaçırılan oğlu Erkan için İstanbul'dan gelen baba Fahrettin Akkuş ise bu süre zarfında bayram yaşayamadıklarını belirtti.
Akkuş, "Yavrusu yanında olmayan bir anne ve baba bayramı bilemez. Beş yıldır ağlıyoruz. Bayram görmedik. Diğer çocuklarımıza bile bayramlık almıyoruz. Bizi bu hale düşürenleri Allah'a havale ediyorum. Günahımız neydi? Anne ve babalar bayramda burada." diye konuştu.
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