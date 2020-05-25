Jandarma denetimine yakalandı... 'Evden kaçtım' dedi
|25 Mayıs 2020 15:37
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Sultangazi Habipler Mahallesi'nde denetim yapan jandarma ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayan bir sürücüye ceza kesti. Sürücü, 'Evde eşim ile sürekli tartışıyorum. Ben de evden kaçtım. Jandarma ekiplerine yakalandım' dedi.
Koronavirüs salgını nedeniyle 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde jandarma ekipleri Sultangazi Habipler Mahallesi'nde denetim yaptı. Araçları tek tek durduran ekipler, kimlik, ehliyet ve izin belgesi kontrolü yaptı. Maskesi bulunmayan ve emniyet kemeri takılı olmayan şoförleri de uyardı.
EŞİMLE TARTIŞTIM EVDEN KAÇTIM
sokağa çıkma yasağına uymayan sürücü Samet Kurt'a ceza kesildi. Kurt, "Evde eşim ile sürekli tartışıyorum. Ben de evden kaçtım. Jandarma ekiplerine yakalandım. 1 hafta ben evde ne yapabilirim her gün sabah akşam eşimle tartışıyorum. Evden kaçtım. Ceza yedim. Ceza yemem de eşimin yüzünden oldu " dedi.
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