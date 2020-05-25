Yurt dışından gelen 2 işçi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
|25 Mayıs 2020 15:47
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Erzurum'un Horasan ilçesindeki bir mahalle, yurt dışından gelip karantina altına girmeyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 2 işçi sebebiyle 14 günlük karantinaya alındı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kuveyt'ten İstanbul'a hava yoluyla geldikten sonra 14 günlük karantinaya girmeden kara yolu ile Erzurum'un Horasan ilçesine geçen 2 işçiye Kovid-19 testi yapıldı.
İşçilerin test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda bu kişilerin bulunduğu Kırklar Mahallesi tedbiren karantinaya alındı.
14 gün süreyle karantina altında kalacak mahalleye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kapatıldı.
Ayrıca kentteki bazı binaların da Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde karantinaya alındığı öğrenildi.
Horasan ilçesinin Kırkgöze Mahallesi de bir süre önce karantinaya alınmıştı.
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