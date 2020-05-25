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ANAR Anketi: Hükümetin başarı puanı 100 üzerinden 73.7

ANAR koronavirüs salgınıyla ilgili araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırmada, hükümetin salgına yönelik başarı puanı, 100 üzerinden 73.7 olarak hesaplandı.
 25 Mayıs 2020 16:21
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ANAR Anketi: Hükümetin başarı puanı 100 üzerinden 73.7

Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi (ANAR), 'Covid 19 Salgını Kamuoyu Algı ve Tutum Araştırması' başlıklı anket sonuçlarını yayımladı.

Araştırma, 9-18 Mayıs tarihleri arasında, 26 ilde yaşayan 2 bin 43 kişiyle 'CATI' (Bilgisayar Destekli Telefonla Anket) yöntemi ile yapıldı. Yaş, cinsiyet, lokasyon ve parti tercihi kotalarının uygulandığı araştırma, seçmen yaşı olan 18 ve üzeri yaş grupları ile gerçekleştirildi.

Yüzde 50 'gelirim azaldı', yüzde 15 'işimi kaybettim' yanıtını verdi

Koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin soruların yönetildiği araştırmada, katılımcıların yüzde 50.3'ü salgına karşı kişisel tedbirlere "çok dikkat ediyorum", yüzde 46.4 ise "dikkat ediyorum" cevabını verdi. Salgına karşı tedbir olarak maske kullandığını söyleyenlerin oranı yüzde 75.6, tedbir olarak ellerini sabunla yıkadıklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 51.8 oldu.

Ankete katılanlara salgından nasıl etkilendikleri sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 50.5'i "gelirim azaldı", yüzde 36.2'si "borçlarım arttı" cevabını verirken yüzde 14.9'u ise "işimi kaybettim" cevabını verdi. "Hiçbir şekilde etkilenmedim" diyenlerin oranı ise yüze 12 olarak kaydedildi.

Yüzde 90.7, toplu faaliyetlerin kısıtlanmasını en başarılı uygulama olarak görüyor
Katılımcılara, "Cumhurbaşkanlığı ve hükümetin koronavirüs salgınına yönelik uygulamalarını ne ölçüde başarılı buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Uygulamaları değerlendiren katılımcıların yüzde 90.7'si "toplu faaliyetlerin kısıtlanması"nı en başarılı uygulama olarak gördü. İkinci sırada yüzde 87.9 ile "iller arası seyahat yasakları", üçüncü sırada ise yüzde 86.7 ile "65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı" sıralandı.

Hükümetin başarı puanı 100 üzerinden 73.7
Araştırmada, hükümetin salgına yönelik başarı puanı, 100 üzerinden 73.7 olarak hesaplandı.

'Kurumlara ve devletlere güveniyorum' diyenlerin oranı yüzde 67.6
Gelecekle ilgili beklentilerine dair sorular yöneltilen katılımcılardan "kurumlara ve devlete güveniyorum" diyenlerin oranı yüzde 67.6 oldu. "Umutluyum" ifadesine katılanların oranı yüzde 67.4, "kaygılı ve endişeliyim" ifadesine katılanların oranı ise yüzde 43.3 olarak gerçekleşti.

Yakın sürede normale dönüleceği inancı az
'Salgın sonrası ülkemizde ne kadar sürede her şey normale döner?' sorusuna, katılımcıların yüzde 37.5'i "bir yıldan fazla" cevabını verirken, yüzde 15.9 oranında "0-3 ay", yüzde 14,2 oranında ise "4-6 ay" yanıtı geldi.

Katılımcıların yüzde 77.6'sı "Size göre koronavirüs salgını dışında ülkemizin en önemli sorunu nedir?" sorusuna "ekonomi" yanıtını verdi. İkinci sırada yüzde 3.7 oranıyla "terör/güvenlik", üçüncü sırada yüzde 2.7 oranıyla "hükümet/yönetim" cevabı verildi.

Şubat 2020'deki araştırmada, salgın öncesinde ülkenin en önemli sorunu "ekonomi" diyenlerin oranının yüzde 70.2 olduğu belirtildi. Ayrıca koronavirüs öncesi dönemde katılımcıların yüzde 4.8'i en önemli soruna "Suriyeliler/mülteciler" derken şu anki araştırmada bu oranın 0.3'e gerilediği bildirildi.
Memurlar.Net
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