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Survivor'da maça damga vurdu, Fenerbahçeliler Acun'dan onu istedi

Acun Ilıcalı'nın Dominik'teki ekibinde yer alan Maxi Fenerbahçelilerin gözdesi oldu.
 25 Mayıs 2020 16:56
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Survivor'da maça damga vurdu, Fenerbahçeliler Acun'dan onu istedi

Arjantin'de Boca Juniors'un eski futbolcularından olduğu belirtilen Maxi, attığı gollerle alkış topladı

Futbol maçında attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Maxi, sosyal medyayı da ayağa kaldırdı.

Fenerbahçe taraftarı, attığı tweetlerle Acun Ilıcalı'ya seslendi. Taraftarlar Maxi'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasını istedi.
Memurlar.Net
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